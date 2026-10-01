Haaland y Enzo Fernández podrían rescindir con el Manchester City si recibe una sanción histórica

Jugadores podrían tener una vía legal para rescindir sus contratos si el club recibe una sanción

Erling Haaland, Enzo Fernández y otras figuras del Manchester City podrían tener una vía legal para rescindir sus contratos si el club recibe una sanción que implique perder la categoría o ser expulsado de la Premier League.

La posibilidad surgió a partir del veredicto de una comisión independiente que declaró al conjunto inglés culpable de irregularidades financieras relacionadas con 114 cargos correspondientes a las temporadas comprendidas entre 2009/10 y 2017/18. Según la resolución citada, el club habría inflado sus ingresos en más de 1.200 millones de dólares mediante acuerdos comerciales y contractuales considerados fraudulentos.

El escenario podría generar consecuencias deportivas y económicas para el Manchester City, pero también abriría interrogantes respecto de los contratos de sus futbolistas.

La vía legal que podrían utilizar los jugadores

El abogado especializado en derecho deportivo Paul Gilroy KC explicó que los futbolistas podrían recurrir al principio de confianza implícita entre un empleado y su empleador para intentar desvincularse del club.

“Un jugador podría decir: ‘Has incumplido el principio implícito de confianza’”, sostuvo Gilroy en el podcast Stick to Football.

El especialista planteó que, bajo determinadas circunstancias, un futbolista podría argumentar que el comportamiento del club constituye un incumplimiento contractual. “Y podría decir: ‘Usted es mi empleador, ha incumplido esa cláusula, y eso me da derecho a rescindir mi contrato y a marcharme’”, explicó.

La posibilidad adquiere relevancia porque, según el análisis citado, los contratos de Haaland y otros integrantes del plantel no contarían con cláusulas específicas que contemplen un descenso del Manchester City.

Eso no significaría necesariamente que los jugadores estén obligados a continuar en el club ante cualquier sanción. La eventual aplicación del principio de confianza implícita dependería de las circunstancias concretas y de las decisiones que adopten los organismos correspondientes.

Qué dijo Enzo Fernández sobre su llegada al City

Enzo Fernández, uno de los principales refuerzos del Manchester City, había expresado públicamente su satisfacción con su llegada al club antes de que se conociera el veredicto de la comisión.

En declaraciones realizadas para la revista oficial de la institución, el mediocampista argentino agradeció la recepción que tuvo por parte de los hinchas.

“Sinceramente, me siento como en casa, y eso es muy importante para la confianza de un jugador. Aquí hay un gran equipo y seguro que juntos lograremos muchos éxitos”, agregó.

Sobre su presente en Manchester, el argentino también había señalado: “Tenemos que disfrutarlo porque eso es lo más importante”.

Las declaraciones fueron realizadas antes del veredicto y, por lo tanto, no representan una reacción de Fernández ante la resolución conocida recientemente.

El proceso podría extenderse durante años

La situación del Manchester City todavía no tiene una resolución definitiva. El club dispone de un plazo para presentar formalmente su apelación y el procedimiento posterior podría extenderse durante varios meses.

El nuevo mecanismo acelerado aprobado por los clubes de la Premier League establece que las audiencias vinculadas con estos casos deben concluir, en determinadas circunstancias, dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación del recurso y que la vista no debería superar los cinco días.

Sin embargo, existen dudas sobre la aplicación retroactiva de esas reglas debido a que la audiencia inicial del caso comenzó en septiembre de 2024.

El director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, ya cuestionó el procedimiento. Según trascendió, calificó el proceso como defectuoso y sostuvo que la comisión había sido influida por “teorías conspirativas de la Premier League”.

Gilroy también advirtió que el conflicto podría prolongarse mucho más de lo previsto.

“Debe haber un argumento legal de fondo que puedan usar como un torpedo. Creo que nos hicimos una idea, cuando el director ejecutivo habló de un tema en particular: el patrocinio”, señaló.

El abogado también puso en duda que el caso pueda resolverse rápidamente: “Este es un partido que ha demostrado su voluntad de recurrir a instancias externas: al organismo regulador, al tribunal superior. Buena suerte con terminarlo para el final de la temporada; tal vez en las próximas cinco temporadas no se acabe nunca”.

También podrían reclamar otros clubes

El conflicto no se limita a los futbolistas del Manchester City. Los clubes que consideran que fueron perjudicados por las acciones atribuidas al conjunto de Manchester también podrían evaluar acciones legales.

Entre las posibles consecuencias se encuentran reclamos relacionados con trofeos y plazas en competiciones europeas que otros equipos consideran que perdieron como consecuencia de las actuaciones investigadas.

Gilroy planteó que una eventual salida podría surgir de un acuerdo entre las partes.

“El organismo regulador podría decir que debemos tener en cuenta los intereses de la liga, así que tenemos que sentarnos a la mesa y resolverlo para que lleguen a un acuerdo”, indicó.