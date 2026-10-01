Hockey sobre patines: Independiente de Gualeguaychú compite en Mendoza en el Argentino de Cadetes

Independiente de Gualeguaychú participa en el Campeonato Argentino de Clubes de Cadetes de hockey sobre patines que se disputa en Mendoza. El equipo entrerriano afronta una competencia de alto nivel, con la particularidad de que los principales representantes de Cuyo marcan una fuerte presencia en las instancias decisivas.

Alan Viera, entrenador del conjunto de Gualeguaychú, contó cómo transcurre el certamen y destacó la posibilidad de medirse con equipos de provincias donde el hockey sobre patines tiene un amplio desarrollo.

“Intentamos hacer fuerza con nuestras armas a las provincias que están muy fuertes. En este campeonato, los cuatro primeros mejores son sanjuaninos”, describió y agregó que competir contra los equipos de mayor trayectoria forma parte del aprendizaje que busca el plantel.

“Venimos a sumar experiencia, aprender y a tratar de tener un buen torneo que, pese al resultado de hoy, estamos compitiendo a su nivel, que es lo importante”, señaló.

Un torneo con resultados abiertos

Viera destacó la paridad que encontró en el campeonato y señaló que, a diferencia de otras competencias nacionales, los equipos llegaron con niveles más equilibrados. “Hacía mucho que no veíamos un torneo donde todos los equipos estén a un nivel muy parecido. Siempre hay al menos dos niveles muy marcados”, marcó.

En este marco, Independiente de Gualeguaychú perdió su partido de cuartos de final sobre el cierre del encuentro, aunque continuó en competencia. Cabe recordar que el certamen comenzó el lunes con la fase de grupos y tiene previsto finalizar el sábado.

Más que una competencia

La experiencia en Mendoza también representa para el plantel una oportunidad para compartir fuera de la cancha y fortalecer los vínculos entre las jugadoras.

“Venimos todos a aprender, a nutrirnos de esto. Tenemos bien claro que no es solamente lo que se vive en la cancha, la idea es compartir toda esta semana con las chicas, hacer grupo”, aseveró Viera.

En ese sentido, explicó que el equipo incorporó jugadoras de otras instituciones para afrontar la competencia. “Buscamos refuerzos, tal como trajimos nenas de River que se adaptaron muy bien, para que las chicas puedan llevarse amistades además de la competencia”, sostuvo.

La defensa, una de las claves

El entrenador reconoció que el equipo no tuvo la efectividad esperada frente al arco y que el gol recibido sobre el final condicionó el resultado. “En este torneo no se nos pudo abrir el arco, no tuvimos mucha suerte con el gol, pero creo que la base es esa, una buena defensa, hacer el sacrificio en defensa, correr y meter”, aseguró.

Uno de los aspectos que Viera identificó como una diferencia entre los equipos entrerrianos y los representantes de Cuyo es la cantidad de partidos que disputan durante el año. “En el caso particular de Gualeguaychú, al ser tan pocos equipos hay una falta de partido", señaló.