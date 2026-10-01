Santa Fe premiará con hasta $8 millones a los deportistas que participaron de los Juegos Suramericanos

El gobierno de Santa Fe otorgará un reconocimiento económico a todos los deportistas santafesinos que participaron de los Juegos Suramericanos 2026, independientemente de que hayan conseguido una medalla. Los premios alcanzarán hasta los 8 millones de pesos.

Según adelantó Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador de la organización de los Juegos, quienes consiguieron subir al podio recibirán entre $4 millones y $8 millones, de acuerdo con la medalla obtenida.

En tanto, los deportistas santafesinos que participaron de la competencia y no consiguieron preseas recibirán $2 millones. Para afrontar los reconocimientos, la Provincia proyectó una inversión total de $326 millones.

El apoyo previo a los Juegos Suramericanos

El nuevo aporte se sumará a las becas de apoyo que el gobierno provincial había entregado antes del comienzo de la competencia.

A principios de septiembre, Santa Fe había completado una asistencia de $3 millones por deportista para 64 atletas que se encontraban clasificados en ese momento.

Los fondos tuvieron como objetivo acompañar la preparación y participación de los representantes provinciales en los Juegos.

Argentina terminó segunda en el medallero

El reconocimiento llegará luego de una destacada participación de la delegación argentina, que finalizó en el segundo puesto del medallero general.

Argentina consiguió 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Por su parte, 49 deportistas santafesinos lograron subir al podio.

Brasil encabezó la clasificación general con un total de 312 preseas.

Rézola ganó ante el público santafesino

Entre las actuaciones de los representantes provinciales estuvo la de Rubén Rézola, quien había sido uno de los abanderados de Argentina durante la ceremonia inaugural.

El palista se consagró campeón en K4 500 metros, junto a Agustín Vernice, Vicente Vergauven y Gonzalo Carreras.

De esta manera, Rézola consiguió celebrar un título frente al público en la Costanera Este de Santa Fe, luego de dos décadas representando al país.