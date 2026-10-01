Histórico hallazgo: descubrieron 57 nuevas especies en el fondo del mar argentino y revelaron las imágenes

La histórica expedición científica al cañón submarino Mar del Plata continuó arrojando resultados sorprendentes: el análisis de las muestras recolectadas durante la campaña Talud Continental IV permitió identificar 57 nuevas especies marinas y cinco nuevos géneros científicos. Los investigadores advirtieron que la cifra podría aumentar porque todavía quedaron numerosos ejemplares sin analizar.

Los descubrimientos surgieron de un taller internacional de identificación de especies (Species Discovery Workshop), liderado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI) y coordinado localmente por los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso.

El encuentro permitió profundizar el estudio del material obtenido durante la expedición realizada en agosto de 2025 a bordo del buque R/V Falkor (too), una campaña que se transmitió en vivo y despertó un enorme interés entre el público.

De 40 a 57 nuevas especies

Las primeras estimaciones posteriores a la expedición habían señalado el descubrimiento de al menos 40 potenciales nuevas especies. Sin embargo, los estudios posteriores elevaron provisoriamente esa cifra a 57.

El taller se realizó en julio en la Universidad Maimónides de Buenos Aires y reunió a 20 taxónomos en el inicio de sus carreras, provenientes de América Latina y Europa.

Los especialistas examinaron principalmente muestras de aguas profundas obtenidas durante la campaña Talud Continental IV, en la que el vehículo operado remotamente ROV SuBastian llegó hasta los 3.900 metros de profundidad.

A pesar de la magnitud del hallazgo, todavía restaron numerosas muestras por estudiar, por lo que los científicos anticiparon que podrían identificarse más especies desconocidas para la ciencia.

“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos”, destacó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y jefe científico de la campaña.

El especialista explicó que el taller permitió acelerar la identificación de especies y, al mismo tiempo, fortalecer la formación de nuevos taxónomos especializados en fauna de aguas profundas.

Qué especies encontraron en las profundidades

Las 57 nuevas especies identificadas se distribuyeron en diferentes grupos: 20 copépodos, 22 equinodermos, 14 cnidarios y un molusco escafópodo.

Además, fueron reconocidos cinco nuevos géneros científicos correspondientes a corales, pepinos de mar y crustáceos.

Entre los descubrimientos más llamativos apareció el denominado pepino de mar “Loki” (Peniagone sp.), un equinodermo de aguas profundas que recibió ese nombre por sus particulares apéndices con forma de cuernos, similares a los asociados con el personaje de la mitología nórdica.

El ejemplar fue una de las especies más destacadas identificadas durante el taller y formó parte de hasta diez potenciales nuevas especies de holoturias estudiadas.

Corales, crustáceos y una enorme diversidad

Los investigadores también estudiaron una colección de copépodos, pequeños crustáceos que cumplen funciones importantes dentro de los ecosistemas marinos.

Sin embargo, los taxónomos solamente llegaron a examinar alrededor del 10% de las muestras recolectadas, otro dato que abrió la posibilidad de futuros descubrimientos.

También fueron detectadas nuevas especies de corales, entre ellas dos posibles nuevos géneros y una eventual nueva familia, cuya confirmación quedó pendiente de estudios genéticos.

Entre los ejemplares destacados estuvieron la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., caracterizado por su intenso color rojo anaranjado.

Para acelerar la identificación, los científicos utilizaron técnicas de taxonomía integrativa y registraron los descubrimientos en Ocean Census NOVA, una plataforma abierta destinada a recopilar información sobre nuevas especies marinas.

La expedición que cautivó a millones de personas

La campaña Talud Continental IV tuvo una duración de 21 días y alcanzó una repercusión inédita para una expedición científica argentina.

Las transmisiones en vivo fueron seguidas por unos cuatro millones de personas y acumularon cerca de 22 millones de visualizaciones.

Las imágenes obtenidas desde las profundidades permitieron observar en tiempo real organismos y ecosistemas desconocidos para gran parte del público, además de documentar una importante diversidad de corales de aguas frías.

“La expedición al cañón Mar del Plata cautivó la imaginación del público cuando transmitimos por primera vez en vivo el mar profundo de Argentina, descubriendo potenciales nuevas especies marinas”, señaló Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute.

“Demuestra la potencia de la taxonomía colaborativa”

Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, destacó la velocidad con la que pudieron avanzar los investigadores a partir de la cooperación internacional.

“El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa”, afirmó.

Además, remarcó que las profundidades marinas contienen algunos de los ecosistemas menos comprendidos del planeta y destacó la importancia de reunir especialistas latinoamericanos e internacionales para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad.

Los ejemplares procesados durante el taller quedarán alojados permanentemente en colecciones científicas nacionales, entre ellas la del Museo Argentino de Ciencias Naturales-CONICET.

La importancia de preservar la investigación científica

Lauretta destacó finalmente el papel que desempeñan los especialistas argentinos en la identificación y estudio de especies.

“En el CONICET trabaja la mayor comunidad de taxónomos de Argentina, distribuidos en todo el país y cubren una gran cantidad de grupos muy diferentes de organismos”, indicó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener la formación científica: “Preservar estas capacidades es clave para el futuro del país, así como entrenar a las nuevas generaciones de taxónomos de manera de asegurar su continuidad a lo largo del tiempo”.

El investigador sostuvo que la cooperación internacional permitió fortalecer vínculos existentes y generar nuevas colaboraciones que serán fundamentales para describir formalmente las especies encontradas durante la expedición al cañón submarino Mar del Plata.