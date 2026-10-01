Día Internacional de las Personas Mayores: realizaron una jornada de concientización en Paraná

El Día Internacional de las Personas Mayores se conmemoró en Paraná con una jornada de concientización organizada por la Defensoría del Pueblo, que reunió a distintas organizaciones y centros de jubilados frente a la Plaza 1º de Mayo.

La propuesta se desarrolló sobre la peatonal de Paraná y permitió mostrar parte de las actividades que realizan las personas mayores durante el año. Hubo talleres de folklore, tango, espacios recreativos y una radio abierta.

La defensora de los Derechos de las Personas Mayores de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Marcia López, destacó la importancia de generar estos espacios para visibilizar al sector y promover el ejercicio de sus derechos.

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Salud, servicios y derechos

"La importancia de concientizar y de visibilizar este día de las personas mayores, de saber que son un grupo que merecen y que necesitan una especial atención", expresó López durante la jornada.

La funcionaria explicó que en la Defensoría reciben consultas vinculadas con diferentes problemáticas. Entre las situaciones más frecuentes mencionó cuestiones relacionadas con salud, servicios públicos y trámites bancarios.

También señaló que existen casos vinculados con préstamos que pueden generar dificultades para las personas mayores y situaciones de adultos que no cuentan con familiares que puedan brindarles cuidados, frente a las cuales consideró necesaria la intervención estatal.

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La importancia de un envejecimiento activo

López remarcó la necesidad de trabajar en la prevención y promover un envejecimiento saludable y activo, especialmente ante el crecimiento previsto de la población mayor en los próximos años.

"Se va a incrementar la población mayor en los años venideros", sostuvo, y planteó la importancia de generar condiciones que permitan a las personas mayores vivir esta etapa con mayor bienestar y acompañamiento.

La jornada también buscó incentivar la participación y el encuentro. Desde la Defensoría destacaron que este tipo de propuestas permite que las personas mayores salgan de sus hogares, compartan actividades y fortalezcan sus vínculos sociales.

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Una jornada para visibilizar a las personas mayores

Durante el encuentro participaron diferentes centros y organizaciones. Entre las actividades se presentó el taller de folklore del Centro de Jubilados 19 de Septiembre, mientras que también estaba prevista la participación del taller de tango del Centro de Jubilados Provinciales.

Para López, la protección de los derechos de las personas mayores requiere un compromiso colectivo. "Hay un montón de derechos que las personas mayores tienen y es necesario también que todos los respetemos", afirmó.

La actividad concluyó con un llamado a promover una mirada social que contemple el acompañamiento y el respeto hacia las personas mayores, tanto desde las instituciones como desde las familias.