Crear SGR, vinculada al Banco de Entre Ríos, obtuvo la certificación como Empresa B

Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca que trabaja junto al Banco de Entre Ríos.

Crear SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca que trabaja junto al Banco de Entre Ríos, obtuvo la certificación como Empresa B. El reconocimiento contempla estándares de impacto social y ambiental, transparencia y gobernanza dentro de la gestión de las organizaciones.

La entidad pertenece al Grupo Petersen y se dedica a facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas mediante avales y operaciones de garantía. Su actividad complementa las herramientas de financiamiento ofrecidas por los bancos del grupo.

Según informó la compañía, Crear SGR es la primera empresa del Grupo Petersen en obtener esta certificación. En los últimos dos años facilitó financiamiento para casi 500 pymes del país por un total de $50.000 millones.

El alcance de las garantías para pequeñas empresas

Desde su creación, la sociedad acompañó a más de 1.200 pequeñas y medianas empresas de distintos puntos de Argentina, de acuerdo con los datos difundidos. Las operaciones buscan atender necesidades de capital de trabajo e inversión.

La articulación con el Banco de Entre Ríos permite complementar las alternativas crediticias mediante garantías. Esos avales constituyen la herramienta central de Crear SGR para facilitar el acceso de las empresas al financiamiento.

La sociedad también trabaja con los otros bancos regionales del Grupo Petersen. Su actividad se orienta a empresas y proyectos productivos de distintas cadenas de valor, con foco en el desarrollo regional.

Qué implica el reconocimiento obtenido

La certificación como Empresa B distingue a organizaciones que incorporan criterios sociales, ambientales y de gobernanza en su modelo de gestión. Con su obtención, Crear SGR se incorpora a una comunidad internacional de compañías que trabajan bajo esos estándares.

El gerente general, Ignacio Valente, sostuvo que el reconocimiento también plantea obligaciones hacia adelante. “Esta certificación reconoce el camino que venimos recorriendo, pero sobre todo nos plantea un compromiso hacia adelante”, expresó.

Valente señaló que la intención es ampliar el alcance de la sociedad. “Queremos que Crear siga creciendo como una herramienta para que más pymes puedan acceder al financiamiento, invertir y desarrollarse, incorporando cada vez más una mirada de impacto en lo que hacemos”, afirmó.

Las líneas de trabajo anunciadas

Crear SGR indicó que buscará acompañar a empresas que incorporen prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. También planteó generar nuevas articulaciones con compañías, socios protectores y cadenas de valor que compartan esos objetivos.

Desde el Banco de Entre Ríos señalaron que la sociedad amplía las herramientas disponibles para las empresas de la provincia, especialmente ante necesidades de inversión o capital de trabajo. Asimismo, consideraron que la certificación incorpora una perspectiva de impacto a esa actividad conjunta.

El mecanismo de asistencia de Crear SGR se basa en el otorgamiento de avales y la estructuración de operaciones de garantía. A través de esas herramientas, la entidad trabaja con pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a crédito para sus actividades productivas.