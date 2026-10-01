Boca presentó su plan para ampliar la Bombonera a más de 80.000 espectadores

Boca presentó ante sus socios el proyecto de ampliación de la Bombonera, con el objetivo de superar una capacidad de 80.000 espectadores. La propuesta contempla una cuarta bandeja, la reconstrucción del sector de palcos y modificaciones en las tribunas existentes.

La exposición se realizó el martes 29 de septiembre por la noche en el renovado Salón Filiberto. Alrededor de cien personas participaron de la charla, en la que se mostraron imágenes y detalles del diseño impulsado por la dirigencia de Juan Román Riquelme.

El plan fue diseñado sin depender de la compra de las viviendas ubicadas sobre Del Valle Iberlucea. Para ganar espacio, plantea desplazar el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías ferroviarias.

Nuevas plateas y una cuarta bandeja

Una de las intervenciones previstas es demoler los palcos actuales y levantar una estructura con una platea preferencial, otra superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. Ese sector pasaría de unos 3.000 lugares a aproximadamente 9.500.

La cuarta bandeja se ubicaría por encima de las tres tribunas altas actuales. Tendría siete filas y sumaría alrededor de 6.000 ubicaciones, que Boca proyecta destinar a abonados.

La propuesta también contempla convertir las tres bandejas superiores existentes en populares. Según las estimaciones presentadas, esa modificación permitiría incorporar otros 12.000 espectadores.

Techo, pantalla y cambios en las tribunas bajas

El diseño incluye un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. Ambos elementos forman parte de la configuración mostrada durante el encuentro con los socios.

También se modificaría la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur. La previsión es sumar unos 1.500 lugares en cada una mediante esos trabajos.

Con el conjunto de las intervenciones, Boca busca superar los 80.000 espectadores de capacidad. Las cifras corresponden al proyecto presentado y no a una ampliación ya realizada.

Accesos sobre las vías y permisos pendientes

Otro componente del plan es construir torres de acceso a la cuarta bandeja y a los sectores inferiores. La estructura estaría dispuesta de manera que el tren pudiera circular por debajo.

Según la información presentada, el club obtuvo aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de Ferrosur. Para iniciar esa parte de los trabajos, todavía necesita avanzar con la autorización de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR).

La dirigencia descartó comprar los 48 lotes ubicados frente al estadio. De acuerdo con el análisis del club, 21 propiedades tienen valor patrimonial y existen situaciones legales como sucesiones pendientes, conflictos entre herederos e inmuebles sin matrícula; por eso, el diseño evita depender de su adquisición.