Marcelo Fuentes antes de visitar a Chacarita: “Trataremos de jugar el mejor partido posible”

Marcelo Fuentes destacó la confianza que ganó Patronato después de su último triunfo y aseguró que el equipo puede competir ante cualquier rival. El entrenador habló este jueves en la previa de la visita a Chacarita, prevista para el domingo 4 de octubre a las 15.30, por la fecha 32 de la Primera Nacional.

El encuentro enfrentará a dos equipos que pelean por la permanencia. Aunque reconoció su importancia, el técnico sostuvo que la preparación mantiene la misma intensidad y que el balance de la situación deberá hacerse después del resultado.

Durante la conferencia de prensa, Fuentes explicó que el plantel realizó trabajos de fútbol este jueves y que repetirá esa actividad el viernes para definir qué formación presentará en San Martín. “Trataremos de jugar el mejor partido posible”, afirmó.

La confianza después del triunfo

El entrenador señaló que la victoria amplió el optimismo del grupo, aunque consideró que el equipo ya había mostrado respuestas en el encuentro anterior frente a Nueva Chicago. Según explicó, en ese partido no pudieron cerrar el resultado que buscaban.

Sobre la última presentación, valoró que Patronato utilizara distintas herramientas según el desarrollo del juego. “En fútbol muchas veces ganás sin ser el mejor y nosotros sentimos que pudimos ganar superando al rival. Eso es muy importante para la intimidad del grupo de trabajo”, sostuvo.

Para Marcelo Fuentes, la confianza se apoya en aspectos concretos del funcionamiento y en los resultados del trabajo cotidiano. “No nos sentimos invencibles y sentimos que podemos ser competitivos con cualquiera”, resumió.

Un partido sin público y el aporte de Reinaga

El técnico también se refirió a la disputa del encuentro a puertas cerradas y manifestó que hubiera preferido jugar con hinchas en las tribunas. “No es lo mismo con gente que sin gente, pero evidentemente la concentración la vamos a tener que tener por la importancia del partido”, expresó.

Al analizar el presente de Reinaga, destacó sus movimientos para aprovechar espacios y las decisiones que tomó frente al arco. “Tuvo buenas asistencias, pero él también eligió bien la forma de definir”, señaló, y consideró que en ese nivel “es un jugador de jerarquía”.

Patronato se prepara para un partido clave frente a Chacarita

En cuanto a los futbolistas que se recuperan de lesiones, explicó que Alejo Miró volvió a realizar trabajos después de unas cuatro semanas de inactividad. Sin embargo, advirtió que todavía debe acercarse al ritmo del grupo y evitó establecer fechas de regreso para los jugadores consultados.

El trabajo del plantel y el mensaje al hincha

Marcelo Fuentes sostuvo que la recuperación física es solo una parte del proceso y que luego hace falta una puesta a punto para competir. Sobre Brandon, indicó que ya camina sin la bota tras una fuerte torsión de tobillo que, según explicó, fue tratada como una fractura.

El entrenador valoró la respuesta de los jugadores a los cambios en la forma de trabajar y el respaldo dirigencial a sus pedidos de infraestructura. “Acá hay que hacer todo lo más profesional posible para salir adelante”, afirmó.

Finalmente, vinculó el acompañamiento de los hinchas con lo que el equipo consiga transmitir en los partidos. “En Patronato, en las grandes gestas, siempre la gente estuvo. Nosotros tenemos que generarlo desde dentro de la cancha”, expresó.