Fuerte choque en calle Bavio y Concordia de Paraná: hay personas lesionadas

Un automóvil y una camioneta protagonizaron un fuerte accidente este miércoles en la esquina de Bavio y Concordia, en Paraná. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó sobre la vereda y fue frenado por un árbol. Se aguarda información sobre el estado de salud de los involucrados.
El choque producido en calle Bavio y Concordia se registró este miércoles al mediodía en Paraná y tuvo como protagonistas a un automóvil y una camioneta. El impacto fue de gran magnitud y provocó que uno de los vehículos terminara sobre la vereda.
De acuerdo con el reporte inicial de Reporte 100.7, tras la colisión la camioneta salió despedida y quedó detenida contra un árbol. Las imágenes del lugar muestran la violencia del impacto y los daños registrados en los vehículos involucrados.
Investigan las circunstancias del accidente
Como consecuencia del siniestro vial, se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad de personas afectadas ni la gravedad de las lesiones.
Personal de emergencia habría intervenido en el lugar para asistir a los involucrados, mientras se aguarda información oficial que permita establecer cómo ocurrió el accidente y si fue necesario trasladar a los heridos a un centro asistencial.
La circulación en el sector pudo verse afectada a raíz del operativo desplegado luego del choque. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.
La información permanece en desarrollo y se esperan nuevos datos sobre el estado de salud de las personas lesionadas y las actuaciones realizadas tras el siniestro.