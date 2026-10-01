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Policiales Victoria

Investigan la muerte de una mujer en localidad entrerriana: tenía hematomas en varias partes del cuerpo

Una mujer de 49 años fue encontrada sin signos vitales sobre una cama durante la madrugada de este jueves en Victoria. La médica policial constató hematomas y ordenaron la autopsia.

1 de Octubre de 2026
La zona donde hallaron sin vida a la mujer
La zona donde hallaron sin vida a la mujer Foto: Google Maps

Una mujer de 49 años fue encontrada sin signos vitales sobre una cama durante la madrugada de este jueves en Victoria. La médica policial constató hematomas y ordenaron la autopsia.

Una mujer de 49 años fue encontrada sin vida durante la madrugada de este jueves 1º de octubre en una vivienda ubicada en inmediaciones de Presidente Perón y Copello, de la ciudad de Victoria. Ante la presencia de hematomas en distintas partes de su cuerpo, la Fiscalía dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

 

Según se informó desde la Policía, el hecho fue comunicado alrededor de la 1. En el lugar, los efectivos entrevistaron a una hermana de la mujer, quien manifestó que la había encontrado acostada en la cama y sin signos vitales.

 

Personal sanitario del hospital local acudió posteriormente a la vivienda y constató el fallecimiento. La mujer fue identificada como Pamela Maricel Lares.

Detectaron hematomas en el cuerpo

Luego intervino la médica de Policía, quien examinó el cuerpo y observó diversos hematomas en los brazos, el abdomen y la espalda.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía, que ordenó diferentes medidas judiciales destinadas a establecer cómo se produjo la muerte.

 

Finalmente, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde un médico forense realizará la correspondiente autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

Temas:

policiales Mujer fallecida Investigación autopsia morgue judicial Victoria
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