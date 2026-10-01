Jinete entrerriano clasificó a Jesús María 2027 y dos pueblos lo recibieron con caravanas

Agustín Leiva se impuso en la Final Entrerriana rumbo a Jesús María 2027 y consiguió representar a la provincia en la categoría clinas. Tras la clasificación, el joven trabajador rural fue recibido con una caravana por vecinos de San Marcial y de Villaguay.
El jinete Agustín Leiva, oriundo de San Marcial, ganó la Final Entrerriana rumbo a Jesús María 2027 y obtuvo la clasificación para representar a Entre Ríos en la categoría clinas. La competencia se desarrolló durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre y, tras conocerse el resultado, vecinos del pueblo del que es oriundo y de la localidad en la que reside lo recibieron con sendas caravanas.
La definición se llevó adelante en el predio “Don Fernando Stuber”, en la localidad de Mantero, donde los participantes disputaron tres montas durante las dos jornadas de competencia: una el sábado y otras dos el domingo.
Al término de las pruebas quedaron definidos los tres representantes de Entre Ríos que participarán del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027, cuya 61ª edición se desarrollará del 7 al 17 de enero.
Los entrerrianos clasificados a Jesús María 2027
Agustín Leiva obtuvo el primer lugar en clinas o crina limpia y consiguió así el pasaje al encuentro de jineteada que se realizará en Córdoba.
En tanto, Ariel “Nano” Bouvet se quedó con la clasificación en la categoría Gurupa Surera, mientras que Luis Errecart resultó ganador en Bastos con Encimera.
Además, los delegados de los distintos departamentos entrerrianos eligieron como suplentes a Gonzalo Giachello y Facundo Roda.
La competencia se desarrolló durante un fin de semana que también estuvo condicionado por la lluvia registrada durante la madrugada del domingo. Pese a las condiciones meteorológicas, se completaron las montas previstas y quedaron establecidos los representantes provinciales.
Quién es Agustín Leiva
Leiva es oriundo de San Marcial y reside en Villaguay. Desde temprana edad desarrolló tareas rurales y mantiene un vínculo permanente con los caballos y las actividades relacionadas con el campo.
Es hijo de Waldemar Leiva y Daniela Zárate y pertenece a una familia vinculada con distintas expresiones deportivas y tradicionales de la región.
Por parte de su familia materna, es nieto de Hugo Zárate, conocido como “Tranque”, quien había sido mediocampista del “Bohemio”. También es nieto de Oscar Leiva, jinete de la zona.
El trabajo rural forma parte de su vida desde joven y, con el paso de los años, desarrolló su participación en las jineteadas y fiestas camperas.
La caravana para recibir al jinete
Una vez confirmada su clasificación, vecinos de San Marcial organizaron una caravana para recibirlo cuando regresó a la localidad.
Vehículos, bocinas y banderas acompañaron el recorrido por las calles del pueblo. Otros habitantes aguardaron frente a sus viviendas para saludar al jinete después de conseguir el pasaje al certamen nacional.
La celebración se produjo luego de las dos jornadas de competencia que determinaron a los representantes entrerrianos para la próxima edición del festival.
Y al día siguiente, el festejo se trasladó a Villaguay, donde Agustín reside. “Estoy muy contento y feliz por todo este recibimiento. La verdad es que no me esperaba que tanta gente viniera a esperarme y acompañarme. Es una alegría muy grande, algo que voy a recordar toda la vida y que me voy a llevar muy guardado”, expresó.
El joven reconoció que la recepción lo sorprendió, especialmente porque ya había sido homenajeado la noche anterior en San Marcial. “Ayer me recibieron en mi pueblo y para mí los festejos ya habían terminado. Llegar hoy y encontrarme con toda esta cantidad de gente acompañándome, la verdad que me deja sin palabras”, afirmó.
Sobre la Final Entrerriana, destacó la organización del encuentro y el trabajo realizado por quienes estuvieron al frente de la competencia. “La final estuvo muy linda y muy bien organizada. Tanto Mariano como los delegados se ocuparon muchísimo e hicieron las cosas bien, así que estoy feliz y contento de que se nos haya podido dar esta doble alegría”, señaló.
Con la clasificación a Jesús María 2027 asegurada, anticipó que buscará aprovechar al máximo la experiencia. “Ojalá podamos hacer un buen papel. Vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno. Lo más importante es volver sanos, disfrutar y desearles mucha suerte también a todos los compañeros que clasificaron”, concluyó.
El próximo desafío será Jesús María
Con el resultado obtenido en la Final Entrerriana, Leiva quedó clasificado para representar a Entre Ríos en Jesús María 2027, dentro de la categoría clinas.
La 61ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se realizará del 7 al 17 de enero de 2027. Allí participarán representantes de diferentes provincias en las distintas categorías de jineteada.
Leiva llegará a esa instancia después de imponerse en la clasificación provincial, mientras que Bouvet y Errecart completarán la representación entrerriana en Gurupa Surera y Bastos con Encimera, respectivamente.