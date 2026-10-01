El patentamiento de autos 0 km cayó por sexto mes consecutivo

Durante septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 11,4% menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros nueve meses del año, el mercado acumuló una contracción del 13%. Los importados representaron casi siete de cada 10 unidades.
El mercado automotor registró en septiembre 49.814 patentamientos de vehículos 0 km, lo que significó una caída interanual del 11,4% frente a las 56.241 unidades contabilizadas durante el mismo mes de 2025, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Con este resultado, el sector acumuló seis meses consecutivos de retrocesos interanuales y continuó por debajo de los niveles registrados durante el año pasado.
La tendencia negativa también se observó en el acumulado. Entre enero y septiembre se patentaron 435.493 vehículos, un 13% menos que las 500.497 unidades correspondientes al mismo período de 2025.
A pesar de la caída interanual, septiembre mostró una recuperación del 10,7% respecto de agosto, cuando se habían registrado 45.003 unidades.
Sin embargo, al considerar la cantidad de jornadas hábiles, el promedio diario de patentamientos tuvo un incremento de apenas 0,6%. Septiembre contó con 22 días hábiles, mientras que agosto había tenido 20.
Desde ACARA consideraron que los números mensuales comenzaron a mostrar señales diferentes después de varios meses de desaceleración.
ACARA observó un “cambio de tendencia”
“La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”, sostuvo el presidente de ACARA, Sebastián Beato.
El titular de la entidad también destacó una modificación en la composición del mercado argentino, caracterizada por una menor participación de los vehículos nacionales y un mayor peso de los importados.
“El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”, afirmó.
Los datos de septiembre reflejaron ese escenario. Los vehículos importados concentraron el 69% de los patentamientos, mientras que las unidades nacionales representaron el 31%.
Toyota encabezó el mercado
Dentro del segmento de automóviles y comerciales livianos, Toyota fue la marca con más patentamientos durante septiembre, con 7.820 unidades y una participación del 16,7%.
Fiat ocupó el segundo lugar, con 5.447 unidades; Volkswagen registró 5.321; Ford, 4.997; Chevrolet, 4.069; y Renault alcanzó los 3.629 vehículos.
En paralelo, las marcas chinas continuaron ganando participación. BYD se ubicó novena, con 1.584 patentamientos y el 3,4% del mercado de livianos. En los primeros nueve meses del año acumuló 12.250 unidades. BAIC registró 941 vehículos y Chery, 809.
Cuáles fueron los modelos más patentados
La Toyota Hilux fue el vehículo más patentado de septiembre, con 3.036 unidades y un crecimiento interanual del 21,1%.
Luego se ubicaron la Ford Ranger, con 2.221 unidades; Ford Territory, con 1.975; Volkswagen Amarok, con 1.970; y Fiat Cronos, con 1.702.
Sobre las perspectivas para los próximos meses, Beato sostuvo que los concesionarios deberán adaptarse a la nueva composición del mercado y afirmó: “La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”.
Las motos mostraron el escenario contrario
Mientras los patentamientos de automóviles volvieron a retroceder en la comparación interanual, el mercado de las motos creció con fuerza durante septiembre.
En el mes se patentaron 80.113 motovehículos, un 35,1% más que las 59.313 unidades registradas en septiembre de 2025. Frente a agosto, el incremento fue del 7,1%.
Entre enero y septiembre se alcanzaron 668.077 motos patentadas, lo que representó un crecimiento del 40,7% respecto de las 474.836 unidades contabilizadas durante igual período del año anterior.
Honda lideró entre las marcas con 16.498 unidades, seguida por Motomel, con 9.848; Gilera, con 9.670; Keller, con 7.102; y Corven, con 6.952.
Entre los modelos, la Honda Wave 110S encabezó el ranking con 8.718 unidades. Le siguieron la Gilera Smash, con 6.905; Keller KN 110-8, con 5.906; Motomel B110, con 5.635; y Corven Energy 110, con 3.716.