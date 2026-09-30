 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: 12 apostadores ganaron más de $31 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.400 millones de pesos.

30 de Septiembre de 2026
El Quini 6 repartió millones por el país.
El Quini 6 repartió millones por el país. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.400 millones de pesos.

En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo 12 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.400 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 09-02-01-28-40-41. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.244.265.095.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 36-42-33-14-13-08. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.322.169.936.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 33-43-06-34-22-24. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $1.527.929.741.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 07-28-06-31-37-24. Hubo 12 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.202.037. Uno es de Entre Ríos. El resto se reparte en Santa Fe (2), Capital Federal (2), Buenos Aires (4) y Córdoba (3).

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1415 ganadores y cada uno percibirá $141.342,76.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso