Quini 6: 12 apostadores ganaron más de $31 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.400 millones de pesos.
En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo 12 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.400 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 09-02-01-28-40-41. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.244.265.095.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 36-42-33-14-13-08. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.322.169.936.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 33-43-06-34-22-24. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $1.527.929.741.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 07-28-06-31-37-24. Hubo 12 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.202.037. Uno es de Entre Ríos. El resto se reparte en Santa Fe (2), Capital Federal (2), Buenos Aires (4) y Córdoba (3).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1415 ganadores y cada uno percibirá $141.342,76.