El Senado entrerriano aprobó el alivio fiscal para pequeños contribuyentes: quiénes serán beneficiados

El Senado de Entre Ríos aprobó este miércoles el proyecto de Alivio Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial que establece medidas tributarias destinadas principalmente a pequeños contribuyentes y comercios. El expediente Nº 29.362 ya había obtenido media sanción de Diputados.

Entre los puntos centrales, la propuesta contempla una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado comprendidos en las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial. Senado de la Nación Argentina

Además, durante el debate se destacó la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los 11 anticipos anteriores. La iniciativa también otorga herramientas al Poder Ejecutivo para establecer medidas transitorias de alivio fiscal frente a situaciones particulares que afecten a determinados sectores.

Cuestionamientos por el alcance del alivio fiscal

El senador Víctor Sanzberro, del bloque Más para Entre Ríos, fundamentó el voto negativo de su espacio y planteó que el proyecto debería alcanzar a una mayor cantidad de pequeños contribuyentes.

El legislador cuestionó particularmente que el beneficio para las categorías A, B y C esté dirigido a quienes tienen como actividad principal el comercio y reclamó incorporar también a los prestadores de servicios.

“Un plomero, un gasista o una peluquera”, ejemplificó Sanzberro al referirse a trabajadores que, según su planteo, deberían estar incluidos en la medida.

También propuso extender los beneficios a las categorías D, E, F y G cuando el contribuyente pueda acreditar una situación de sobreendeudamiento, tomando como referencia que el pago de las deudas represente más del 40% de sus ingresos.

Reclamo por contribuyentes con deudas ante ATER

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las condiciones exigidas para acceder a los beneficios. Sanzberro sostuvo que no debería requerirse la inexistencia de deuda exigible ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Según argumentó, esa condición “puede dejar afuera precisamente a quienes atraviesan mayores dificultades económicas”. Además, propuso incorporar la suspensión de ejecuciones y embargos y establecer una moratoria con quita de intereses.

“La idea era no votar una ley insuficiente, sino procurar brindar un alivio real”, expresó el senador al explicar el rechazo de su bloque.

El oficialismo defendió el proyecto

El senador por Diamante José Gustavo Vergara respaldó la iniciativa del Poder Ejecutivo y reconoció durante su intervención las dificultades económicas que atraviesan diferentes sectores.

Vergara sostuvo que las medidas “seguramente no son las que todos deseamos”, pero consideró que responden a las posibilidades financieras de la Provincia dentro de un esquema que busca mantener el equilibrio fiscal.

En ese marco, destacó tanto los beneficios previstos para las categorías A, B y C como la posibilidad de no pagar el anticipo 12 para los contribuyentes que hayan cumplido regularmente con los once anteriores.

También remarcó la facultad prevista para adoptar medidas transitorias ante dificultades específicas de determinadas actividades y vinculó la iniciativa con otras políticas provinciales destinadas a promover inversiones y la economía del conocimiento.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa completó su tratamiento legislativo luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 22 de julio.