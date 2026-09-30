Formación de Argentina confirmada: el entrerriano Lisandro Martínez será titular ante Bolivia

La formación de Argentina quedó confirmada para el partido de este miércoles frente a Bolivia. Lionel Scaloni dispuso un equipo con el entrerriano Lisandro Martínez desde el inicio y una dupla ofensiva integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
La formación de Argentina quedó confirmada para enfrentar este miércoles a Bolivia, con varias novedades dentro del once inicial elegido por Lionel Scaloni. Entre los titulares estará el entrerriano Lisandro Martínez, quien integrará la defensa junto a Cristian Romero.
En el arco estará Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la última línea tendrá a Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Román Vega. De esta manera, Scaloni apostará por una defensa con futbolistas que buscarán aprovechar su oportunidad desde el comienzo.
En la mitad de la cancha aparecerán Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, acompañados por Nicolás Paz y Gianluca Prestianni. La conformación elegida presenta variantes respecto de otras presentaciones de la Selección y les dará minutos desde el inicio a varios jugadores.
Lisandro Martínez, desde el arranque
Uno de los nombres destacados para Entre Ríos será el de Lisandro Martínez. El defensor oriundo de Gualeguay tendrá un lugar entre los titulares y compartirá la zaga central con Cristian “Cuti” Romero.
En el sector derecho de la defensa estará Agustín Giay, mientras que Román Vega ocupará el lateral izquierdo. Por detrás, Emiliano Martínez volverá a ser el encargado de defender el arco argentino.
En ofensiva, Scaloni optó por jugar con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos de las principales alternativas de ataque del seleccionado. Ambos tendrán la responsabilidad de encabezar la búsqueda del gol frente al conjunto boliviano, detalló NA.
El once confirmado de la Selección Argentina
De esta manera, Argentina saldrá a jugar con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
La presencia de Nicolás Paz y Gianluca Prestianni también aparece entre las principales novedades de una alineación en la que el entrenador decidió combinar jugadores habitualmente utilizados con otros que buscan ganar terreno dentro del seleccionado.
Con el equipo definido, la Selección Argentina afrontará el encuentro frente a Bolivia con una formación renovada y con presencia entrerriana entre los once: Lisandro Martínez volverá a vestir la camiseta albiceleste desde el arranque.