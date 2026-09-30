Un árbitro entrerriano dirigió el inicio de la Liga Nacional: “No esperaba la convocatoria”

El árbitro entrerriano Ezequiel Macías fue parte del partido inaugural de la Liga Nacional de Básquet entre Lanús y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, disputado en el estadio Antonio Rotili. El equipo patagónico, vigente campeón, se impuso por 92 a 74.

El oriundo de Gualeguaychú integró la terna junto a Fabricio Vito y Raúl Sánchez, en el comienzo de su cuarta temporada en la máxima categoría. La designación llegó después de un cierre de campaña en el que había dirigido una final de Liga Argentina y una semifinal de Liga Nacional.

“No la esperaba, porque el designador tenía el plantel completo para el partido”, contó Macías a Elonce. Explicó que el encuentro inaugural suele quedar en manos de jueces con más trayectoria: “Están todas las luces, la dirigencia completa y generalmente es para los árbitros de mayor cantidad de temporadas”.

El único entrerriano en el plantel arbitral

Macías señaló que actualmente es el único representante de Entre Ríos en el plantel arbitral de la Asociación de Clubes, que participa tanto en la Liga Nacional como en la Liga Argentina. Aunque acumula experiencia en distintas competencias, todavía se considera uno de los integrantes más nuevos de la elite.

El árbitro entrerriano tiene una extensa trayectoria en torneos locales, provinciales y nacionales. Forma parte del cuerpo arbitral de la Liga Provincial de Primera División desde 2006 y también pasó por el Torneo Federal y la actual Liga Argentina.

Sin embargo, llegar a la máxima categoría no había sido su objetivo inicial. “Cuando empecé mi carrera arbitral, mi objetivo siempre fue arbitrar el TNA. La A la veía muy lejos; hasta no confiaba en poder creerme que podía arbitrar Liga Nacional”, recordó sobre sus comienzos.

Del objetivo del TNA a encontrar su lugar en la elite

Su aspiración de dirigir el antiguo Torneo Nacional de Ascenso estaba vinculada con su etapa como jugador, cuando llegó a integrar un plantel de esa competencia. Con el paso de los años, empezó a considerar posible el salto a la Liga Nacional.

“Hace unos años lo empecé a ver cerca, la posibilidad de estar ahí, de pertenecer a ese mundillo, porque es muy chiquito y entran muy pocos”, expresó. Sobre lo que sintió al alcanzar ese lugar, agregó: “Una vez que entré, vi luz y dije: esto es lo que quiero, quiero estar acá”.

Consultado por el arbitraje internacional, el árbitro entrerriano contó que intentó acceder cuando era más joven, pero no superó la primera etapa por sus dificultades con el inglés. “Para rendir para FIBA, el árbitro tiene que saber inglés, es un requisito que no se negocia”, explicó al relatar aquella experiencia.

El reencuentro con otros entrerrianos y las giras

El partido inaugural también lo volvió a cruzar con el paranaense Martiniano Dato, quien estrenó la capitanía de Gimnasia. Macías recordó que lo había dirigido desde sus años de formativas en Entre Ríos: “Lo arbitré en el Prefederal nuestro, en la Liga Provincial nuestra, y después nos empezamos a cruzar en la A”.

La actividad nacional implica viajes que combinan encuentros de ambas categorías. “Hacemos las giras largas, porque combinamos uno o dos partidos de Liga Argentina y uno de Liga Nacional. Por ahí estás diez u once días afuera de tu casa”, detalló.

Al momento de la entrevista, Macías esperaba nuevas designaciones para la siguiente quincena. También destacó el acompañamiento a quienes desarrollan su actividad lejos de la provincia: “Por ahí pasamos mucho tiempo fuera de nuestro hogar, y esto es un mimo para el deportista”.