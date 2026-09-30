Alpine podría cambiar de dueño: cómo afectaría a Franco Colapinto

El futuro de Alpine suma negociaciones empresariales que podrían modificar la estructura de la marca en el automovilismo, aunque por ahora no se anunció una venta del equipo de Fórmula 1 donde compite Franco Colapinto. El grupo chino Geely avanza en conversaciones para adquirir su programa del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), mientras también aparecen versiones sobre un interés en la escudería de Enstone.

Las tratativas más avanzadas corresponden al proyecto de resistencia, luego de que Renault decidiera finalizar su participación en esa categoría al término de 2026. La operación permitiría que la estructura que actualmente compite bajo el nombre Alpine continuara en el campeonato con otra marca.

Ese proceso debe diferenciarse de una eventual adquisición del equipo de Fórmula 1. La negociación por el WEC no implica, por sí misma, un cambio de propietarios en la escudería de Franco Colapinto ni una modificación de su lugar como piloto.

Las conversaciones para continuar en el Mundial de Resistencia

Philippe Sinault, director de Signatech, la estructura encargada de operar el programa de Alpine en el WEC, manifestó que espera una definición sobre la continuidad del proyecto. Aunque evitó identificar públicamente al posible comprador, señaló que las conversaciones avanzan.

“Haremos el anuncio en cuanto tengamos una decisión clara”, expresó el directivo. El calendario establece una fecha decisiva: el 26 de noviembre vence el plazo para inscribir al equipo en la temporada 2027, por lo que las partes necesitan resolver el acuerdo antes de ese límite.

La negociación requiere la participación de Renault, que conserva los derechos de propiedad intelectual del vehículo, del eventual comprador y de Signatech. Esta última aporta el personal y la experiencia técnica para sostener la operación deportiva bajo una nueva denominación.

Las versiones sobre una posible compra en la Fórmula 1

En paralelo, trascendieron versiones sobre el interés de Geely en ampliar su presencia hacia la Fórmula 1. El conglomerado tiene vínculos con distintas marcas automotrices, entre ellas Volvo, Lotus y Polestar, pero no se comunicó un acuerdo para adquirir Alpine en esa categoría.

Según esas versiones, la escudería francesa habría rechazado una oferta de 1.500 millones de euros en diciembre de 2025 y otra de 2.100 millones antes del Gran Premio de Italia de este año. También se mencionó una eventual valuación cercana a los 3.000 millones de euros, sin que esas cifras constituyan un precio de venta anunciado oficialmente.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, negó que exista una intención actual de desprenderse del equipo. “No estoy vendiendo, no tengo intención de hacerlo”, sostuvo ante las consultas sobre una posible operación, aunque las versiones empresariales mantienen abierto el tema.

La situación de Franco Colapinto dentro de Alpine

Para Franco Colapinto, el dato confirmado es su continuidad como piloto de Alpine en 2027. La escudería anunció el 27 de agosto la renovación del argentino y mantendrá su dupla con Pierre Gasly durante la próxima temporada.

Una eventual venta podría abrir una etapa de cambios en la conducción o en la estrategia deportiva, pero no hay información confirmada sobre consecuencias concretas para el argentino. Tampoco se anunció una modificación de la formación de pilotos vinculada con las conversaciones empresariales.

Gasly, por su parte, tiene contrato hasta al menos finales de 2028. Así, mientras las negociaciones por el programa de resistencia tienen como límite de inscripción el 26 de noviembre, Alpine ya confirmó a sus dos pilotos para disputar el campeonato de Fórmula 1 de 2027.