"Rompieron una ilusión": robaron todo lo que una familia preparaba para una fiesta de 15

Los delincuentes se llevaron recuerdos, vajilla, ropa y calzado destinados a la celebración. La madre de la adolescente denunció amenazas y pidió recuperar los elementos sustraídos.
Una familia del barrio Quijano, en Gualeguaychú, denunció que delincuentes ingresaron durante la madrugada del domingo a su vivienda y robaron los elementos que habían comprado para celebrar el cumpleaños de 15 de una adolescente.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Laxague, entre Majul e Irazusta, frente a la plaza del barrio, según publicó Radio Máxima. En el momento del ingreso no había personas dentro del domicilio.
Romina Acosta, madre de la joven, relató que los autores accedieron por el patio trasero después de romper una ventana. Una vez adentro, recorrieron la propiedad y sustrajeron objetos de valor económico y afectivo. Entre los elementos robados había recuerdos, vasos con luces LED y la vajilla completa que la familia había adquirido para el festejo.
Los delincuentes dejaron algunos números y letras de telgopor, pero destruyeron las bases de los centros de mesa que se encontraban preparados para la celebración. También se llevaron frazadas, una sartén, prendas de vestir y los trajes y zapatos que los niños de la familia utilizarían durante el cumpleaños.
Según denunció la propietaria, incluso sustrajeron ladrillos que habían sido comprados para construir un tapial en la vivienda. “Con todo el esfuerzo que hice para comprar sus cosas de a poco, se llevaron casi todo y lo que dejaron lo rompieron”, lamentó Acosta.
“Rompieron la ilusión”
La mujer explicó que había reunido cada uno de los elementos de manera progresiva y con un importante esfuerzo económico.
La celebración correspondía al cumpleaños de 15 de su única hija mujer y la familia se encontraba ultimando los detalles cuando ocurrió el robo. “Desconsuelo es poco para describir lo que siento. Rompieron la ilusión e hicieron pedazos el corazón de mi hija y el mío”, expresó la damnificada.
Además del perjuicio material, la familia remarcó el valor emocional de los objetos, debido a que habían sido adquiridos especialmente para una fecha esperada durante mucho tiempo.
Después del robo, la familia difundió el caso a través de las redes sociales y señaló a personas a las que consideraba sospechosas. Acosta afirmó que, tras realizar esas publicaciones, comenzó a recibir mensajes intimidatorios y amenazas.
También aseguró que algunos de los elementos robados estarían siendo ofrecidos para su venta dentro del mismo barrio. Esa información deberá ser verificada por los investigadores.
La mujer manifestó que sospechaba de personas residentes en la zona, aunque será la investigación policial y judicial la que deberá establecer la identidad de los responsables.
La familia pidió la colaboración de los vecinos para localizar los objetos sustraídos y obtener información que permita esclarecer el ingreso a la vivienda. “Lo único que pido es que la Justicia actúe y que los responsables vayan presos”, sostuvo la mujer.