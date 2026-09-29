Tarot, Reiki y constelaciones: qué buscan estas prácticas, cuáles son sus límites y cómo acompañan procesos

Victoria Piccoli, coach ontológica y terapeuta holística, explicó cómo trabaja con herramientas como Reiki, tarot y constelaciones familiares para acompañar diferentes procesos personales. Durante una entrevista con La Tarde del Once, hizo especial hincapié en los límites de estas prácticas y sostuvo que deben entenderse como complementarias y no como reemplazo de la atención profesional tradicional.

Piccoli explicó que su abordaje no es idéntico para todas las personas, sino que depende de aquello que cada una busca trabajar. “Cada persona es diferente, tiene necesidades diferentes, por lo cual existe una amplitud de herramientas o técnicas que nos permiten acompañar determinados procesos”, señaló.

En ese sentido, utilizó una comparación para explicar cuál considera que es el lugar que deben ocupar estas prácticas: “Esto no deja de ser una herramienta.

Un destornillador o un martillo no hacen el trabajo por sí mismos. Vos tenés que agarrarlos y ser quien va a arreglar la puerta”.

“No reemplaza las terapias tradicionales”

Uno de los puntos que Piccoli destacó especialmente fue que las terapias holísticas no deben utilizarse para abandonar tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos.

“Lo que pretendemos hacer desde las terapias holísticas es darte la herramienta para que seas vos quien construya tu propia vida o tu propia mejoría, siempre resaltando que no reemplaza ningún tipo de terapia tradicional, psicológica o psiquiátrica”, afirmó.

La terapeuta mencionó que algunas personas llegan buscando una solución inmediata a determinadas situaciones. “Hay personas que dicen: ‘No quiero ir al psicólogo, no quiero ir al psiquiatra, quiero la pastillita mágica’. Eso no existe”, remarcó.

Piccoli sostuvo que algunas herramientas pueden utilizarse como acompañamiento, pero insistió: “Hay un montón de herramientas, como por ejemplo el Reiki o las flores de Bach, que no son invasivas y acompañan, pero no reemplazan”.

La vulnerabilidad de quienes buscan respuestas

La entrevistada también planteó la responsabilidad que, a su entender, deben asumir quienes ofrecen este tipo de prácticas, debido a que muchas personas llegan atravesando situaciones de angustia, incertidumbre o vulnerabilidad emocional.

“La gente cuando recurre a este tipo de terapias lo hace desde un lugar de miedo, de inseguridad, está buscando una respuesta”, explicó.

Por ese motivo, consideró fundamental actuar con prudencia frente a quien solicita acompañamiento. “Hay que ser muy responsables y muy respetuosos con esa persona porque está en un estado de vulnerabilidad”, remarcó.

Piccoli advirtió además que esa situación puede llevar a algunas personas a creer promesas o afirmaciones sin cuestionarlas. Por ello, insistió en diferenciar el acompañamiento de cualquier promesa de resultados garantizados.

Qué es el Reiki según la terapeuta

Piccoli contó que comenzó su recorrido por las prácticas holísticas con el Reiki hace aproximadamente una década y posteriormente incorporó otras herramientas.

“El Reiki es canalizar básicamente energía del universo a través de las manos hacia la persona, sin contacto físico. Hay personas que quieren apoyar la mano y lo pueden hacer, pero no es necesario”, explicó al describir la práctica desde su perspectiva.

Según relató, con el paso del tiempo estudió otras disciplinas y prácticas, entre ellas radiestesia, trabajo con péndulos, velomancia, chamanismo, biodecodificación, registros y constelaciones familiares.

Al hablar del concepto de “holístico”, sostuvo que apunta a “trabajar a la persona en su integralidad, no enfocarnos en una sola situación, sino en su plano más integral”.

Para qué se utilizan las constelaciones

Otro de los ejes de la entrevista fueron las constelaciones familiares. Piccoli indicó que no recomienda realizarlas simplemente por curiosidad, sino partir de una situación concreta que genere malestar o interrogantes.

“Para hacer una constelación, primero tenés que partir de la base de tener una situación que te genere incomodidad. Yo no recomiendo ir a una constelación por el solo hecho de estar aburrida e ir a pasear”, afirmó.

Como ejemplos, mencionó dificultades laborales o patrones que una persona considera repetitivos en sus vínculos. Desde la perspectiva de esta práctica, explicó, se intenta explorar esas situaciones y la relación que la persona establece con su historia familiar.

También se refirió al concepto de perdón utilizado en las constelaciones. “Tiene que ver con entender y decir: eso que pasó, así como pasó, fue; yo no lo puedo cambiar. Lo acepto y lo suelto”, explicó.

Y aclaró: “Aceptar no quiere decir justificar. Es entender que fue así, pero hoy lo suelto y elijo no seguir llevándolo, porque yo merezco esa libertad de salir adelante”.

Tarot: “No te responde sí o no”

Piccoli también habló sobre su forma de utilizar el tarot y rechazó entenderlo como una herramienta destinada simplemente a predecir qué ocurrirá.

“El tarot no te responde sí o no. Lo que te muestra son cuáles son las energías”, explicó.

Para la terapeuta, resulta más conveniente formular preguntas que permitan explorar alternativas. Como ejemplo, ante la consulta sobre si un emprendimiento tendría éxito, propuso cambiar “¿va a despegar?” por “¿qué necesita mi emprendimiento para despegar?”.

“Si yo te digo ‘no va a despegar’, ya te estoy determinando. Si tenés un emprendimiento, tenés que confiar en tu emprendimiento”, sostuvo.

“Acompañamos procesos”

Piccoli resumió su mirada sobre las diferentes prácticas con una premisa que reiteró durante la entrevista: las herramientas holísticas, desde su enfoque, requieren también una participación activa de quien consulta.

“Acompañamos procesos, no te doy la pastillita”, sintetizó.

La Tarde del Once - Programa 29/09/26

Para ejemplificarlo, mencionó el caso de quienes solicitan rituales destinados a mejorar un emprendimiento o conseguir trabajo, pero no realizan acciones concretas para alcanzar esos objetivos.

“No te sirve de nada hacerte 40 rituales y después no hacer nada. Ayudame a ayudarte”, expresó.

De esta manera, Piccoli planteó que tarot, Reiki, constelaciones y otras prácticas que ofrece deben ser consideradas herramientas de acompañamiento y no mecanismos capaces de garantizar resultados ni sustitutos de tratamientos profesionales.

Instagram: @victoriapiccoli.th