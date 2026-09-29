Complemento Leche de ANSES: el nuevo monto de octubre y cómo se acredita el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará el Complemento Leche del Plan 1000 Días a $59.063 en octubre de 2026. La prestación tendrá una suba del 1,66%, equivalente a $965 respecto de los $58.098 que se pagan en septiembre.

El apoyo alimentario está dirigido a titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por niños de hasta tres años. Su finalidad es contribuir a la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

El depósito se realiza automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación, sin inscripción ni trámites adicionales. La actualización responde al mecanismo de movilidad aplicado a las prestaciones de ANSES.

Cuánto se cobra en octubre con AUH y Tarjeta Alimentar

La AUH también aumentará un 1,66% y llegará a $156.588 por hijo. En los casos en que se aplica la retención habitual del 20%, el pago directo será de $125.270,40, mientras que los $31.317,60 restantes quedarán sujetos a la acreditación de los controles correspondientes.

A ese importe puede sumarse la Tarjeta Alimentar, que en octubre mantendrá los valores vigentes: $72.250 para hogares con un hijo, $113.299 para familias con dos y $149.425 para aquellas con tres o más hijos.

De esta manera, una familia con un hijo de hasta tres años que reúna los requisitos para las tres prestaciones recibirá $256.583,40 si se aplica la retención de la AUH. El total resulta de sumar los $125.270,40 de la asignación, los $59.063 del Complemento Leche y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar.

Cómo funciona la acreditación del 20% de la AUH

Desde marzo, ANSES cuenta con un sistema de verificación automática de los controles sanitarios y de vacunación de niños de hasta cuatro años inclusive, mediante información suministrada por el Ministerio de Salud.

Cuando los requisitos están acreditados y corresponde abonar el importe completo de la asignación, el ingreso del hogar utilizado como ejemplo puede alcanzar los $287.901 mensuales. Esa cifra contempla los $156.588 de AUH, más el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

La verificación automática no elimina la retención para todos los titulares. Si el organismo no dispone de los datos necesarios, los controles pueden acreditarse mediante la Libreta AUH. El Complemento Leche, en cambio, se deposita íntegramente y no está sujeto a esa retención.