Feriado lluvioso en Paraná: cayeron 20 milímetros y sigue la inestabilidad

Desde las últimas horas del lunes se registran lluvias en la ciudad de Paraná, por momentos con fuertes chaparrones. Según informaron desde Defensa Civil a Elonce, el acumulado asciende a 20 milímetros.

Asimismo, indicaron que durante las primeras horas se produjo ingreso de agua en domicilios ubicados bajo cota de inundación, una situación que suele repetirse en esos sectores ante precipitaciones de cierta intensidad. Hasta el momento no se reportaron otras consecuencias de consideración.

La mañana comenzó, además, con escaso movimiento vehicular y de personas en las calles de Paraná, en coincidencia con el feriado provincial por la celebración de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos.

Sigue vigente la alerta amarilla por tormentas

El alerta amarillo alcanza a Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, además de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según la actualización del pronóstico, estas zonas pueden ser afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Qué indica el pronóstico para Paraná

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional que se observan en el pronóstico actualizado, para este martes 29 se espera en Paraná una temperatura máxima de 22 grados, mientras que la mínima fue de 17 grados.

Para la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, con vientos de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvias disminuirá a entre 0% y 10%, aunque se intensificará el viento, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h. Hacia la noche no se esperan precipitaciones y la temperatura rondará los 19 grados, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para el miércoles 30, el SMN anticipa una mínima de 12 grados y una máxima de 23, con muy baja probabilidad de precipitaciones. El jueves 1° de octubre se esperan entre 13 y 22 grados, sin lluvias, mientras que el viernes las temperaturas oscilarán entre 13 y 23 grados.

La inestabilidad podría regresar el sábado, cuando se prevén entre 14 y 24 grados y una probabilidad de precipitaciones de 10% a 40%, con tormentas en distintos momentos de la jornada.

Para el domingo se anuncian 12 grados de mínima y 23 de máxima, con baja probabilidad de lluvias durante la mañana. El lunes, en tanto, se produciría un descenso de temperatura, con registros de entre 13 y 18 grados.