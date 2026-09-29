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Policiales Departamento Federación

Un hombre fue perseguido y golpeado por una patota, pero no denunció la agresión

Testigos afirmaron que entre cuatro y cinco hombres persiguieron y golpearon a la víctima. La Policía confirmó que, hasta el momento, no recibió denuncia alguna.

29 de Septiembre de 2026
Comisaría de San Jaime de la Frontera
Comisaría de San Jaime de la Frontera Foto: archivo / ilustrativa

Testigos afirmaron que entre cuatro y cinco hombres persiguieron y golpearon a la víctima. La Policía confirmó que, hasta el momento, no recibió denuncia alguna.

Un hombre fue perseguido y golpeado presuntamente por un grupo integrado por entre cuatro y cinco personas durante la jornada del domingo en San Jaime de la Frontera (departamento Federación). Pese a la violencia relatada por testigos, el episodio no había sido denunciado ante la Policía.

 

Según la información recabada por el medio Tal Cual, la víctima habría intentado escapar de sus perseguidores y sufrió diferentes heridas durante la huida y el posterior ataque.

 

Personas que presenciaron la situación describieron al damnificado como un “muchacho muy tranquilo” y aseguraron que no sería la primera vez que el grupo señalado protagonizaba incidentes violentos en la localidad.

(fuente Tal Cual)
(fuente Tal Cual)

Durante la primera parte del episodio, el hombre logró alejarse de sus atacantes e intentó saltar un cerco con alambre de púas. En esa maniobra quedó enganchado y sufrió distintas lesiones. Posteriormente, consiguió ingresar al patio de una vivienda cercana para intentar resguardarse.

 

Sin embargo, según manifestó una testigo, los agresores ingresaron detrás de la víctima y “lo molieron a palos”.

 

El ataque se habría interrumpido cuando el propietario de la vivienda advirtió lo que ocurría y enfrentó al grupo. Después de esa intervención, los hombres se retiraron del lugar.

 

Uno de los testigos consideró que la participación del dueño de la propiedad evitó consecuencias aún más graves. “Si el vecino no hubiera llegado, estaríamos hablando de otro hecho grave en nuestro pueblo”, expresó al medio citado.

 

No se informó si el hombre agredido necesitó asistencia médica ni el alcance de las lesiones sufridas durante el episodio. Tampoco trascendieron las identidades de la víctima ni de las personas señaladas como responsables de la agresión.

 

En tanto, la Comisaría de San Jaime de la Frontera confirmó ante la consulta periodística que no se había radicado una denuncia relacionada con el hecho.

Temas:

san jaime de la frontera Violencia Agresión Pelea testigos policía
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