Pidió ayuda por redes sociales, intervino la Policía y detuvieron a su expareja en Concordia

Un pedido de ayuda por redes sociales en Concordia realizado por una joven de 20 años activó una intervención de la Justicia y la Policía que permitió localizarla, constatar su situación y posteriormente detener a su expareja, un hombre de la misma edad sobre quien pesaba una orden judicial.

Según se informó, el periodista Juan Segovia tomó conocimiento de la publicación realizada por la joven y comunicó la situación a la fiscal Agustina Solé. A partir de ello, se dio intervención a personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia.

Los efectivos recibieron la indicación de localizar a la mujer, constatar su estado y determinar la veracidad de lo que había manifestado públicamente. Las tareas permitieron encontrar a la joven, quien confirmó lo expuesto a través de las redes y posteriormente formalizó una denuncia por violencia de género.

Denunció episodios de violencia desde 2024

De acuerdo con su relato ante las autoridades, la joven habría atravesado desde 2024 diferentes situaciones de violencia física y psicológica atribuidas a su expareja. Incluso denunció episodios en los que habría sido privada de su libertad.

La mujer también manifestó que durante la jornada del lunes mantuvo una nueva discusión con el joven. En ese contexto, siempre según la denuncia, habría sido agredida físicamente y amenazada de muerte.

Frente a la gravedad de las acusaciones, se dio intervención a los organismos correspondientes y se dispusieron medidas judiciales de protección, además de las diligencias necesarias para resguardar a la denunciante.

Detuvieron a la expareja de la joven

Mientras avanzaban las actuaciones, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzaron las tareas destinadas a localizar al presunto agresor.

Finalmente, el hombre, también de 20 años, fue localizado por los investigadores. Sobre él ya recaía una orden judicial de búsqueda y detención, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión.

El joven quedó alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Concordia y a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.