Una denuncia por violencia de género llevó al hallazgo de armas y municiones en Villa Elisa

Un allanamiento por violencia de género en Villa Elisa derivó este lunes en el secuestro de múltiples armas de fuego, accesorios y una importante cantidad de municiones. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por presunta violencia de género.

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría de Villa Elisa, dependiente de la Jefatura Departamental correspondiente, llevaron adelante el allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Castelli. La finca es habitada por un hombre de 28 años.

El operativo comenzó alrededor de las 14 horas y comprendió una exhaustiva requisa del inmueble. Durante el procedimiento, los uniformados localizaron e incautaron diversas armas de fuego y accesorios, que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Hallaron cartuchos de distintos calibres

Además del armamento, los efectivos encontraron una considerable cantidad de cartuchería. Entre los elementos contabilizados había una veintena de cartuchos calibre 12/70, además de municiones intactas marca Remington.

La requisa permitió hallar también vainas servidas y diferentes proyectiles, según detallaron las autoridades policiales. Todo el material fue secuestrado durante el procedimiento y retirado del domicilio.

Los elementos quedaron depositados preventivamente en la dependencia policial y fueron puestos a disposición de la Magistratura interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su vinculación con los hechos investigados.

Investigación por presunta violencia de género

El allanamiento surgió de un proceso investigativo iniciado luego de una denuncia por presunta violencia de género. En ese contexto, la Justicia autorizó el registro del inmueble donde finalmente fueron encontradas las armas y municiones.

Desde la fuerza indicaron que las actuaciones buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y, paralelamente, garantizar el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas para la denunciante.

La investigación continuará ahora en sede judicial con el análisis de los elementos incautados y las restantes medidas que determine la autoridad interviniente.