Aerolíneas Argentinas anunció más vuelos para el verano y sumó nuevos destinos internacionales

Aerolíneas Argentinas presentó su programación para la temporada de verano 2027, que incluirá más vuelos dentro y fuera del país, nuevas rutas internacionales y un incremento de las frecuencias hacia algunos de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos.

La compañía proyectó operar 1.508.834 asientos durante enero, lo que representará un incremento del 13% respecto del mismo mes de 2026. La oferta de vuelos de cabotaje crecerá un 13%, mientras que las operaciones regionales tendrán una expansión del 16%.

Entre las principales novedades aparecerán las nuevas rutas hacia Curazao y Cartagena de Indias, además de la incorporación de la conexión Córdoba-Cabo Frío, en Brasil. La programación fue presentada durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).

Nuevos vuelos al Caribe

“Llegamos a esta edición con una programación de verano que suma nuevos destinos, refuerza mercados estratégicos y amplía las alternativas para viajar dentro de Argentina y al exterior”, afirmó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

La ruta hacia Curazao comenzará a operar el 2 de enero y tendrá cuatro frecuencias semanales. Dos de los servicios serán directos y los otros dos tendrán escala en Aruba.

En tanto, Cartagena de Indias tendrá cinco vuelos semanales desde el 1º de enero. La oferta hacia el Caribe también incluirá un vuelo diario a Aruba, siete frecuencias semanales hacia Punta Cana y cinco hacia Cancún.

Fuerte despliegue de vuelos hacia Brasil

Brasil tendrá una participación destacada en el esquema para la temporada. Una de las novedades será la ruta Córdoba-Cabo Frío, que comenzará el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales. Ese destino también contará con operaciones desde Buenos Aires y Rosario.

Florianópolis tendrá 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta.

Para Río de Janeiro se programaron 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de servicios desde Córdoba y Rosario. También habrá vuelos hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Uruguay, Estados Unidos y Europa

Dentro de la oferta regional, la programación contempla 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este, además de otras 14 hacia Montevideo.

Para los destinos de larga distancia, Aerolíneas Argentinas mantendrá diez frecuencias semanales hacia Madrid y cuatro con destino a Roma.

Miami, por su parte, tendrá 16 frecuencias semanales durante la temporada de verano, como parte de la programación internacional prevista por la compañía.

Más vuelos dentro de Argentina

La aerolínea también reforzará los vuelos hacia los principales destinos turísticos del país. Bariloche y Córdoba tendrán 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires, mientras que Mendoza e Iguazú alcanzarán las 56.

Ushuaia contará con 55 vuelos semanales; Salta, con 45; El Calafate y Neuquén, con 42 cada uno; Tucumán tendrá 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26.

Además del incremento de servicios desde Buenos Aires, la compañía ampliará las conexiones entre diferentes ciudades del interior del país.

Conexiones sin pasar por Buenos Aires

La programación incluirá rutas como Tucumán-Mar del Plata, Córdoba-Mar del Plata, Córdoba-Bariloche y Mendoza-Bariloche.

El objetivo será ampliar las posibilidades de conexión directa entre destinos argentinos y reducir la necesidad de realizar escalas en Buenos Aires para determinados viajes.