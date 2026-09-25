Un avión que viajaba a Madrid regresó de emergencia a Ezeiza: vecinos reportaron explosiones

Un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre, luego de presentar un inconveniente técnico poco después del despegue. El episodio generó preocupación en distintas localidades del sur del conurbano bonaerense, donde vecinos aseguraron haber escuchado fuertes explosiones.

Se trató del vuelo AR1132, que inicialmente era operado por un Airbus A330-202. De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo, la aeronave partió a las 23:52 del jueves y volvió a aterrizar a las 00:28 del viernes, tras permanecer 36 minutos en vuelo.

El regreso se concretó sin mayores complicaciones. Una vez en tierra, el equipo recibió asistencia del personal aeroportuario, mientras que los bomberos permanecieron preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

Qué ocurrió durante el vuelo

Las primeras informaciones señalaron que el inconveniente podría haber estado relacionado con uno de los motores. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre el desperfecto que obligó a interrumpir el recorrido hacia España.

El periodista especializado en aviación Norberto Dupesso indicó que el avión pudo completar el aterrizaje por sus propios medios. Los equipos de emergencia se encontraban desplegados en el aeropuerto como parte del procedimiento preventivo.

La decisión de regresar fue tomada cuando la aeronave todavía sobrevolaba la zona de Ezeiza. Después de aterrizar, el servicio fue reorganizado para permitir que los pasajeros continuaran hacia su destino en otra unidad.

Los estruendos que alarmaron a los vecinos

Mientras se desarrollaba la emergencia, habitantes de Ezeiza y Luis Guillón comenzaron a compartir testimonios en redes sociales sobre ruidos intensos. Algunos describieron los sonidos como explosiones y aseguraron que las vibraciones se sintieron dentro de sus viviendas.

“Se sintió re fuerte, temblaban los vidrios, no entendíamos nada”, relató una usuaria a TN. Otra vecina sostuvo: “Tres explosiones se escucharon, hasta las ventanas crujieron”.

También se registraron comentarios de personas que viven en Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco. Los testimonios coincidieron en la intensidad de los estruendos, aunque no hubo una confirmación oficial sobre su origen ni sobre una posible relación directa con el desperfecto de la aeronave.

Los pasajeros continuaron viaje hacia Madrid

Tras el aterrizaje de emergencia, Aerolíneas Argentinas dispuso otro avión para completar el servicio. El vuelo AR1132 volvió a despegar desde Ezeiza durante la madrugada, esta vez a bordo de un Airbus A330-243.

La segunda salida se produjo aproximadamente a las 4:09. Según la programación difundida, la llegada a Madrid estaba prevista para las 21:25, hora local de España.

El episodio concluyó sin que se informaran complicaciones durante el aterrizaje y con el posterior traslado de los pasajeros hacia su destino. Mientras tanto, resta conocer el detalle técnico de la falla que provocó el regreso de la primera aeronave.