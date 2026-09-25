Frenaron un tour de compras con mercadería de contrabando valuada en $175 millones

Un tour de compras que transportaba mercadería de contrabando valuada en 175 millones de pesos fue interceptado por Gendarmería Nacional en La Rioja. El colectivo trasladaba 215 bultos con diferentes productos que no contaban con el aval aduanero correspondiente.

El procedimiento se realizó cuando efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” controlaron un ómnibus de pasajeros que circulaba por la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del barrio Parque Industrial.

De acuerdo con la información oficial, el transporte provenía de Orán, provincia de Salta, y tenía como destino Mendoza.

Encontraron 215 bultos sin aval aduanero

Durante la inspección, integrantes del Grupo “Talamuyuna” y de la Sección “Núcleo” detectaron que en el colectivo eran trasladados 215 bultos con mercadería de los rubros tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos.

Los productos carecían de la documentación necesaria para acreditar su ingreso y traslado conforme a las disposiciones aduaneras.

Ante la situación intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), delegación La Rioja, que estableció un avalúo de 175 millones de pesos para la totalidad de la mercadería detectada.

Secuestraron más de 22 kilos de hojas de coca

El operativo no terminó con la inspección del tour de compras. Durante los controles, los efectivos de Gendarmería también revisaron otros tres ómnibus.

En esos vehículos encontraron 83 paquetes que contenían hojas de coca en estado natural. El pesaje total de lo secuestrado alcanzó los 22 kilos con 600 gramos.

Finalmente, los efectivos individualizaron a los infractores y labraron las actuaciones correspondientes por las irregularidades detectadas durante los procedimientos.