Paritaria docente: AGMER define hoy si acepta o rechaza la nueva oferta salarial de Provincia

AGMER definirá este viernes su postura ante la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos en la paritaria docente. La resolución surgirá del Congreso Extraordinario que comenzará a las 9 en la Seccional Paraná del sindicato.

El encuentro será la última instancia de deliberación gremial después de las asambleas desarrolladas en las escuelas y las reuniones resolutivas departamentales. Los mandatos de los docentes serán considerados por los congresales para aceptar o rechazar formalmente la oferta.

La decisión será comunicada el lunes en la Secretaría de Trabajo, cuando los sindicatos docentes y los representantes del Ejecutivo provincial vuelvan a reunirse para reanudar la negociación salarial.

Qué ofreció el Gobierno provincial

La propuesta contempló un incremento remunerativo del 3,5% con los haberes de septiembre, otro 1,5% con los correspondientes a noviembre y un 2% con los salarios de diciembre.

Los porcentajes tendrán una base de cálculo actualizada mensualmente. Por ese mecanismo acumulativo, el Gobierno sostuvo que la recomposición hasta diciembre superaría el 7%.

Los incrementos también tendrán incidencia sobre el medio aguinaldo. El esquema completo fue difundido oficialmente por el Consejo General de Educación y llevado por AGMER a las asambleas escolares.

Durante la última audiencia, los representantes gremiales anticiparon que consideraban insuficiente la propuesta. No obstante, aclararon que la respuesta definitiva debía surgir de los órganos internos de cada organización.

“Consideramos que es insuficiente”

Tras el encuentro paritario, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, sintetizó los términos de la propuesta recibida y explicó cuáles fueron las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo.

“El Gobierno sostiene el 3,5% con haberes de septiembre, agrega, ante el pedido nuestro de la instancia anterior, 1,5% con haberes de noviembre y 2% con haberes de diciembre”, detalló ante Elonce.

El dirigente adelantó la evaluación inicial de la conducción gremial. “Consideramos que es insuficiente, que no alcanza”, afirmó.

Por ese motivo, AGMER solicitó autorización para realizar asambleas y llevar la propuesta a las escuelas antes de adoptar una definición en el Congreso Extraordinario. “No es un capricho nuestro, sino que estamos respondiendo a la verdadera necesidad y demanda de las bases de los trabajadores de la educación”, expresó.

Según explicó, el Congreso debía conocer “el pulso verdadero” de los docentes ante una propuesta que definirá los incrementos salariales correspondientes a los últimos meses del año.

La resolución que adopten los congresales determinará el mandato que la representación de AGMER llevará el lunes a la Secretaría de Trabajo.

Reclaman la presencia del ministro de Economía

El secretario general de AGMER reiteró además el pedido para que el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, participe directamente en las próximas audiencias paritarias.

El gremio fundamentó la solicitud en que las propuestas salariales del Ejecutivo suelen estar condicionadas por la recaudación provincial y la disponibilidad de recursos.

“Siempre el justificativo y el fundamento de los miembros paritarios del Gobierno ha sido que, de acuerdo con la recaudación fiscal, se ha traído determinada propuesta y que es el máximo esfuerzo”, sostuvo Antivero.

También indicó que existen planteos relacionados con códigos de liquidación salarial que requieren la intervención de las autoridades económicas.

El dirigente vinculó el pedido con declaraciones públicas realizadas por Boleas y por el gobernador Rogelio Frigerio sobre la situación de los recursos provinciales.

“Consideramos que la persona ideal es el mismo ministro de Economía”, insistió Antivero, quien reclamó que el funcionario explique directamente cómo la situación fiscal de Entre Ríos se traslada a la política salarial docente.