Una mujer perdió el control de su auto y volcó en un camino vecinal

Una mujer de 41 años resultó con lesiones leves tras volcar el automóvil que conducía este jueves al mediodía en Federal. La conductora fue trasladada al hospital, donde permaneció en observación y fuera de peligro.

Según informó la Policía, el siniestro vial se produjo alrededor de las 12:30 en la intersección de calle Cepeda y el camino vecinal Las Casuarinas, dentro de la jurisdicción de Comisaría Colonia Federal.

Por causas que se trataban de establecer, la mujer circulaba a bordo de un Volkswagen Suran por calle Cepeda cuando perdió el control del vehículo, que posteriormente terminó volcando.

Tras el accidente, la automovilista, oriunda de Federal, recibió asistencia y fue trasladada al Hospital Justo José de Urquiza para su evaluación médica.

En el establecimiento sanitario le realizaron estudios radiográficos y se determinó que había sufrido lesiones de carácter leve. No obstante, permaneció internada en observación y se informó que se encontraba fuera de peligro.

Personal policial trabajó en el lugar del vuelco e inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.