Madres del Dolor cuestionó a la China Suárez por un video con su hijo: “Lo utilizó para burlarse de la seguridad vial”

La asociación civil Madres del Dolor cuestionó públicamente a China Suárez y Mauro Icardi luego de los videos que la pareja compartió en redes sociales y que derivaron en la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir en la provincia de Buenos Aires.

La polémica comenzó cuando la actriz publicó una grabación en la que aparecía sacando parte de su cuerpo por la ventanilla del vehículo mientras Icardi conducía. En las imágenes también se observó que el cinturón de seguridad no estaba colocado correctamente.

El episodio generó la intervención del Ministerio de Transporte bonaerense, que constató además que la licencia argentina de conducir de Icardi estaba vencida desde 2019. La medida preventiva se vinculó con las conductas observadas en el video, independientemente de la situación administrativa de la licencia.

El segundo video que generó el repudio

Luego de las críticas, la China Suárez volvió a publicar un video en redes sociales. Esta vez utilizó un auto de juguete de su hijo Amancio, de seis años, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La actriz recreó el trend mientras el niño se encontraba al volante del pequeño vehículo y ella aparecía en el asiento trasero. La publicación llevaba el mensaje “así mejor”.

Ese segundo video motivó el pronunciamiento de Madres del Dolor, que difundió un comunicado junto con la Asociación de Víctimas de Tránsito.

La organización cuestionó que, “lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas y faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que hemos perdido a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante”.

El comunicado concluyó: “Porque detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre.”

Por qué cuestionaron a la actriz

La secretaria de Madres del Dolor, Viviam Perrone, se refirió al episodio durante el programa DDM, por América TV, y explicó que la asociación ya había intervenido públicamente ante situaciones protagonizadas por otras figuras conocidas.

“Yo les dije el otro día que lo hemos hecho con Chano, lo hicimos con Santiago Maratea, lo hicimos con diferentes personas, hasta con Santilli, que una vez estaba conduciendo, iba tomando mate, nos comunicamos con él, inmediatamente sacó un video diciendo: ‘No me di cuenta, es verdad el peligro que pude haber causado’”, señaló Perrone.

La dirigente explicó que la decisión de emitir el comunicado se tomó especialmente después de observar la segunda publicación de la actriz: “Pero cuando vimos este segundo video, la verdad es que dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué ellos primero no comprenden?’”.

Perrone sostuvo que el debate sobre la licencia de conducir de Icardi o el lugar exacto donde se produjo la situación no es el eje del reclamo de la organización. “Lo que nos interesa es que con esa conducta podés llegar a quitarle la vida a alguien”, afirmó.

“Utilizó a su hijo para seguir con esta segunda burla”

Durante el programa, la periodista Tatiana Schapiro planteó la posibilidad de que integrantes de Madres del Dolor se comunicaran directamente con la China Suárez, como ya había ocurrido con otras personas.

Perrone manifestó su disposición a hacerlo y apuntó especialmente contra la utilización del auto de juguete de su hijo: “Sí, todo lo que sea necesario. Primero, para que lo entienda ella. Ella como madre, ella que tiene sus hijos ahí adelante y utilizó a su hijo para seguir con esta segunda burla hacia lo que significa la seguridad vial”.

La secretaria de Madres del Dolor también destacó el alcance que tienen las figuras públicas y consideró que podrían utilizar esa exposición para transmitir mensajes vinculados con la prevención de los siniestros viales.

“Ellos llegan a un público que nosotros no llegamos. Pueden dar este mensaje que es la primera causa de muerte en jóvenes y nos destruye la vida para siempre a nosotros”, señaló.

Durante el debate, el periodista Franco Torchia también cuestionó la conducta de Icardi en el primer video y sostuvo: “En el primer video, que es el que origina todo, está Mauro Icardi al volante, que es tan responsable como la China Suárez”.

El caso volvió a poner en discusión el impacto de las conductas de figuras públicas en materia de seguridad vial y el alcance de los mensajes difundidos a través de las redes sociales.

Perrone, además, contó que recibió mensajes hostiles después de la publicación del comunicado, entre ellos cuestionamientos sobre las razones de su intervención.

“Yo pongo el alma en esto, pongo mi vida en esto, porque esto a mí también me salva. Si puedo llegar al corazón de ellos y decirles: ‘Che, mirá, en esto te equivocaste’, sería una semillita de la vida de mi hijo en otra persona”, expresó.

Perrone perdió a su hijo Kevin en un siniestro vial y desde entonces participa de manera activa en acciones vinculadas con la prevención y la seguridad vial.