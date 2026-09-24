Emilia Mernes sorprendió con un video de un baile en plena calle y mostró parte de su vida cotidiana

Emilia Mernes compartió con sus seguidores distintos momentos de sus últimos días lejos de los conciertos y los escenarios. La cantante nacida en Nogoyá publicó fotografías de su rutina, encuentros con amigos, entrenamiento y tiempo junto a su mascota, además de protagonizar un baile en plena calle.

La artista reunió las imágenes en una publicación de Instagram acompañada por la frase “Apurate que el tiempo se agota”. El álbum mostró diferentes escenarios y cambios de look, desde momentos de descanso en su casa hasta registros de sus actividades físicas.

Las postales aparecieron después de la repercusión que generaron declaraciones de integrantes de Bandana sobre la colaboración de “Maldita noche”. Sin hacer referencia a esa polémica, Mernes optó por mostrar aspectos de su vida cotidiana y sus vínculos más cercanos.

Los looks y momentos de descanso de Emilia Mernes

En una de las fotografías, Emilia Mernes posó frente a un espejo con un conjunto negro compuesto por una prenda ajustada y una minifalda. En otra imagen se mostró recostada sobre una cama, con una remera blanca y un pantalón a cuadros, mientras lucía pequeñas estrellas de colores en el rostro.

Roma, su mascota, también tuvo un lugar destacado dentro de la publicación. La cantante compartió distintas escenas junto a la perra, tanto dentro de su casa como al aire libre, y volvió a mostrar el vínculo que mantiene con ella.

El entrenamiento fue otro de los ejes del álbum. En una de las imágenes, la entrerriana apareció en un gimnasio con un conjunto deportivo violeta y auriculares sobre el cuello, mientras que en otra fotografía posó frente al espejo con ropa clara y una mancuerna en la mano.

Encuentros con amigos durante sus días libres

La publicación también reunió imágenes de Emilia Mernes junto a personas de su círculo cercano. Entre ellas aparecieron Lizardo Ponce y Franco Poggio, quienes fueron fotografiados junto a la cantante mientras compartían un momento distendido en un sillón.

Roma volvió a ocupar el centro de otra de esas postales, ubicada entre la artista y sus amigos. La mascota también fue protagonista en una fotografía tomada al aire libre, donde Mernes la sostuvo en brazos frente a la cámara.

EL PICANTE BAILE DE EMILIA Un video de Emilia Mernes bailando contra un poste de luz en la calle se volvió viral y generó todo tipo de comentarios en redespic.twitter.com/GExCE1X0Yl — Vía País (@ViaBsAscomar) September 23, 2026

En otra imagen grupal, la cantante utilizó un espejo para registrar un encuentro con varios amigos. Emilia quedó en el centro de la fotografía con el teléfono en la mano, mientras el resto del grupo se acomodaba a su alrededor.

Un baile en pleno microcentro porteño

Además de las fotografías, Emilia Mernes publicó en TikTok un video junto a Camila Orsi. Las dos participaron de una tendencia de la red social y realizaron una coreografía al ritmo de “Pour It Up”, canción de Rihanna.

La grabación se realizó en plena vía pública, frente a un cartel de la calle Esmeralda, en el microcentro de Buenos Aires. Allí, ambas protagonizaron un baile que rápidamente se sumó al contenido que la cantante viene compartiendo durante sus días alejados de las presentaciones en vivo.

Entre entrenamiento, reuniones, momentos de descanso y registros espontáneos, Emilia Mernes mostró una faceta más cotidiana durante su pausa de los escenarios. Las imágenes permitieron seguir de cerca cómo transita estos días antes de retomar sus compromisos artísticos.