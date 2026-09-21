Cruce entre Bandana y Emilia Mernes: qué pasó con la grabación de “Maldita Noche”

Integrantes de Bandana sorprendieron al revelar un desencuentro con Emilia Mernes relacionado con “Maldita Noche”, uno de los temas más reconocidos del grupo. Lourdes Fernández aseguró durante el streaming de Popstars que la cantante terminó grabando la canción sin ellas, una situación que, según contó, generó malestar entre algunas de las integrantes.

“Un saludo a Emilia que no quiso grabar ‘Maldita Noche’ con nosotras”, lanzó Lourdes durante la transmisión. Su comentario provocó inmediatamente la reacción de Lissa Vera, quien calificó a su compañera como “la verdadera embrollera” por haber expuesto públicamente una situación que hasta ese momento no había trascendido.

Ante las preguntas de los presentes, Fernández explicó su versión sobre cómo se desarrolló el proyecto. “No sabemos, de repente nos dijeron: ‘Emilia ya lo grabó sola, lo sacó’”, señaló, dando a entender que el grupo no habría conocido previamente la decisión final sobre la canción.

Lissa Vera también cuestionó lo ocurrido

El intercambio continuó cuando Lissa Vera preguntó “¿con el permiso de quién?” se había concretado la grabación. Luego agregó “yo no la bendije”, dejando en claro su desacuerdo con la manera en que, según la versión de las artistas, se terminó realizando la nueva interpretación.

En medio de las críticas, Virginia da Cunha introdujo otra mirada y recordó que Emilia Mernes había homenajeado públicamente a Bandana durante uno de sus recitales en el estadio Vélez. “Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez”, remarcó para poner sobre la mesa un antecedente positivo entre la cantante y el grupo.

LOURDES de BANDANA: “Le mandamos un saludo a EMILIA que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras. De repente nos dijeron que Emilia ya lo grabo sola” LAM pic.twitter.com/iLD6SNXyeY — ‘ (@staylvnder) September 21, 2026

Lourdes, sin embargo, sostuvo su postura frente a ese argumento. “El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta”, respondió, una frase que volvió a poner el foco en el malestar que expresó por lo sucedido alrededor de “Maldita Noche”.

El antecedente del show de Emilia Mernes en Vélez

El vínculo entre ambas partes ya había tenido otro capítulo meses atrás, cuando Valeria Gastaldi contó que Mernes había intentado reunir a las cinco integrantes originales de Bandana. La intención era que compartieran escenario para interpretar “Maldita Noche” durante uno de sus conciertos en Vélez.

Según relató Gastaldi en ese momento, la propuesta no pudo concretarse porque resultaba difícil reunir nuevamente a toda la formación original. Ella misma explicó que se encontraba presentando su propio material y señaló que Ivonne Guzmán se había alejado completamente del proyecto musical.

“Juntar a Bandana es una historia”, había reconocido Gastaldi al referirse a las dificultades para concretar una reunión. También planteó que una eventual vuelta de las cinco integrantes dependería de múltiples factores, entre ellos las agendas y las condiciones de la propuesta.