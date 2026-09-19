 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Intercambio en redes sociales

Emilia Mernes publicó nuevas fotos y Duki reaccionó con una picante frase

La cantante entrerriana compartió una serie de fotos vestida de negro y con la espalda descubierta. Duki reaccionó en los comentarios con una frase romántica que llamó la atención de sus seguidores.

19 de Septiembre de 2026
Emilia Mernes publicó nuevas fotos
Emilia Mernes publicó nuevas fotos

La cantante entrerriana compartió una serie de fotos vestida de negro y con la espalda descubierta. Duki reaccionó en los comentarios con una frase romántica que llamó la atención de sus seguidores.

Duki reaccionó a las nuevas fotos de Emilia Mernes con un comentario romántico que llamó la atención de los seguidores de ambos artistas. La cantante entrerriana compartió en redes sociales imágenes en las que apareció vestida de negro, con tacos y la espalda descubierta.

 

“Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda”, escribió el músico debajo de la publicación. Su respuesta se sumó a los mensajes que recibió Emilia tras mostrar las fotos.

 

El intercambio se produjo mientras la artista trabajaba en un nuevo álbum. Días antes, había contado a sus seguidores que el proceso de preparación del disco la había mantenido menos activa en las redes sociales.

 

Las fotos de Emilia

El mensaje anterior de Duki

 

En aquella publicación, Emilia había compartido distintas imágenes de su vida cotidiana, entre ellas una junto a Duki. El cantante también le había dejado entonces una declaración pública: “Te amo con la vida”.

 

Las nuevas fotos volvieron a mostrar la interacción de la pareja en redes, esta vez a partir del comentario que el músico escribió sobre el retrato de Emilia.

Temas:

Emilia Mernes Duki
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso