Emilia Mernes publicó nuevas fotos y Duki reaccionó con una picante frase

La cantante entrerriana compartió una serie de fotos vestida de negro y con la espalda descubierta. Duki reaccionó en los comentarios con una frase romántica que llamó la atención de sus seguidores.
Duki reaccionó a las nuevas fotos de Emilia Mernes con un comentario romántico que llamó la atención de los seguidores de ambos artistas. La cantante entrerriana compartió en redes sociales imágenes en las que apareció vestida de negro, con tacos y la espalda descubierta.
“Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda”, escribió el músico debajo de la publicación. Su respuesta se sumó a los mensajes que recibió Emilia tras mostrar las fotos.
El intercambio se produjo mientras la artista trabajaba en un nuevo álbum. Días antes, había contado a sus seguidores que el proceso de preparación del disco la había mantenido menos activa en las redes sociales.
Las fotos de Emilia
El mensaje anterior de Duki
En aquella publicación, Emilia había compartido distintas imágenes de su vida cotidiana, entre ellas una junto a Duki. El cantante también le había dejado entonces una declaración pública: “Te amo con la vida”.
Las nuevas fotos volvieron a mostrar la interacción de la pareja en redes, esta vez a partir del comentario que el músico escribió sobre el retrato de Emilia.