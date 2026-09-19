Milei viajará a Estados Unidos y hablará el miércoles ante la ONU

El Presidente partirá el lunes hacia Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. También tiene previstas exposiciones, reuniones con economistas y empresarios, y una distinción de una institución educativa.
Javier Milei viajará el lunes 21 de septiembre a Estados Unidos y hablará el miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El cronograma difundido para la visita también incluye conferencias, reuniones con empresarios y economistas, y una distinción vinculada con su relación con la comunidad judía.
El Presidente partirá de Buenos Aires el lunes a las 23 y tiene previsto llegar al aeropuerto John F. Kennedy el martes a las 9.30. Todos los horarios informados para la gira corresponden a la hora argentina.
Su regreso está programado para el viernes 25 a las 8.30, tras partir de Nueva York el jueves por la noche. Según se informó, el cronograma podría sumar actividades que aún no fueron confirmadas.
Martes: distinción y reuniones
La primera actividad prevista para el martes será una disertación a las 16 en Yeshiva Darchei Torah. Allí Milei recibirá el premio “Ohev Yisrael”.
A las 19 mantendrá un encuentro con Roberto Salinas y, a las 20.30, se reunirá con Xavier Sala-i-Martin, economista y profesor de la Universidad de Columbia.
Miércoles: discurso ante la ONU
La intervención de Milei en el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas está prevista para el miércoles 23 a las 12. Será la actividad central de la visita.
Ese día, a las 16, el Presidente participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”. Más tarde, a las 18, mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas y, a las 19.30, se reunirá con el rabino Simón Jacobson.
Jueves: exposición y regreso
El jueves 24, a las 13, Milei tiene prevista una exposición en The Economic Club of New York. El vuelo de regreso a Buenos Aires está programado para las 21.
El cronograma difundido hasta ahora no incluye una reunión bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump.