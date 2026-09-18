ATE reclamó un "plan de recuperación salarial" tras la suspensión de la paritaria estatal

El "plan de recuperación salarial para los estatales" fue el centro del reclamo de ATE Entre Ríos, luego de que no se concretara la reunión paritaria prevista para la tarde de este viernes. El secretario general del gremio, Oscar Muntes, cuestionó el incremento del 3,5% dispuesto por el Gobierno provincial y sostuvo que la discusión debía avanzar hacia una recomposición de los ingresos.

“Lamentablemente, no se llevó adelante la reunión paritaria. Tampoco teníamos demasiadas expectativas”, expresó Muntes a Elonce. Según planteó, previamente se había hablado de una actualización del 4%, pero finalmente el porcentaje quedó establecido en 3,5%. “Vamos como el cangrejo, para atrás”, graficó al dialogar con este medio.

El dirigente recordó que ATE había planteado ante la Secretaría de Trabajo la necesidad de discutir una reestructuración de los salarios. “Lo que necesitamos es un plan de recuperación salarial, porque el 4% ya estaba otorgado. Ahora ese 4% se transformó en 3,5%. Estamos retrocediendo”, cuestionó.

ATE advirtió por la pérdida de poder adquisitivo

Muntes puso especialmente el foco en los empleados que perciben los menores ingresos. Según detalló, para esos trabajadores el aumento dispuesto representaría entre 28.000 y 30.000 pesos. “Lamentablemente, la calidad de nuestro salario es muy baja”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que, según los cálculos realizados por el sindicato, los trabajadores estatales perdieron más del 43% de su poder adquisitivo desde el comienzo de la actual gestión provincial. “Necesitamos un salario que nos alcance y que no tengamos que estar permanentemente utilizando la tarjeta de crédito o endeudándonos como sucede hoy”, manifestó.

“El salario no alcanza. La derrota que hemos tenido los trabajadores en materia salarial y de poder adquisitivo es insoportable”, sostuvo Muntes. Además, afirmó que durante este año las recomposiciones otorgadas estuvieron, de acuerdo con las estimaciones gremiales, cerca de 18 puntos por debajo de la inflación.

El cuestionamiento al aumento del 3,5%

El secretario general de ATE también cuestionó que el porcentaje otorgado sea analizado únicamente en función de la inflación del último mes. “Nos quieren hacer creer que el 3,5% está acorde con la inflación. ¿Acorde con qué? ¿De dónde sacan ese porcentaje y cómo lo calculan?”, preguntó.

Para Muntes, la discusión debía incorporar la pérdida acumulada de los ingresos frente al incremento del costo de vida. “No pueden venir a decirnos que la inflación del último mes estuvo por debajo del 2%. Están los meses anteriores, la pérdida acumulada del poder adquisitivo y el valor que tienen los alimentos, los servicios y el transporte”, enumeró a Elonce.

Como referencia, el dirigente sostuvo que una familia necesitaba alrededor de 1,7 millones de pesos mensuales para afrontar sus gastos, mientras ubicó en aproximadamente 1,05 millones de pesos el ingreso mínimo de los trabajadores a los que hizo referencia. “Estamos muy lejos. El salario no alcanza”, insistió.

Esperan una nueva convocatoria a paritarias

Tras la suspensión del encuentro, ATE esperaba una nueva convocatoria. Muntes indicó que la Secretaría de Trabajo había mantenido comunicación con el sindicato y anticipó que existía la posibilidad de retomar las conversaciones durante la próxima semana.

“Nos dijeron que probablemente seamos convocados y que la discusión sería para hablar del último trimestre del año. Esperamos que así sea”, señaló. El gremio buscará llevar nuevamente a la mesa los 17 puntos que presentó durante la negociación, aunque su secretario general remarcó que la cuestión salarial ocupará el lugar principal.

“No alcanza solamente con hablar de inflación. El eje es cómo recuperamos el salario y cómo compensamos la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvo. En ese marco, planteó que ATE pretende conocer si el Gobierno provincial tiene previsto establecer un esquema gradual que permita recomponer los ingresos.

“El eje es recuperar el salario”

Para el dirigente sindical, la discusión de los próximos meses deberá superar la negociación de porcentajes aislados y abordar una estrategia de más largo plazo. “Estamos convencidos de que esa es la clave. Si no recuperamos el salario, vamos a seguir teniendo sueldos que no alcanzan para vivir”, expresó.

Muntes sostuvo que la postura de ATE será mantener el reclamo en las próximas instancias de negociación. “La pelea y la lucha son por el salario y por la dignidad”, concluyó ante Elonce, a la espera de que se concrete una nueva convocatoria para discutir los ingresos de los empleados públicos durante el tramo final del año.