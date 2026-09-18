Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand volvió a ser internada por un cuadro compatible con neumopatía este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica por una afección respiratoria.

La institución confirmó la nueva hospitalización mediante un comunicado firmado por su director médico, el doctor Enrique Echagüe. Según informó, la conductora ingresó durante la tarde para ser evaluada por los profesionales.

“La señora Mirtha Legrand ingresó en horas de la tarde por presentar un cuadro compatible con neumopatía”, indicó el parte médico difundido por el centro de salud.

Permanecerá bajo atención médica

De acuerdo con el comunicado, la conductora permanecerá internada para realizarse “los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”. El documento no ofreció mayores precisiones sobre la gravedad del cuadro ni sobre el tiempo estimado de hospitalización.

El sanatorio señaló que el siguiente informe oficial será publicado el lunes, siempre que no se registren modificaciones relevantes en su estado de salud durante el fin de semana.

“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”, concluyó el comunicado difundido este viernes.

La nueva internación se produjo pocos días después de que Legrand regresara a su casa. La conductora había recibido el alta el domingo 13 de septiembre, luego de permanecer casi una semana bajo atención médica debido a un cuadro respiratorio.

Tras abandonar el sanatorio, debía continuar la recuperación en su domicilio y seguir las indicaciones de los profesionales. Sin embargo, la aparición de nuevos síntomas motivó su regreso al Mater Dei.

Su regreso a la televisión quedó en suspenso

Antes de conocerse la nueva internación, Mirtha Legrand ya había decidido no grabar este viernes una nueva emisión de La Noche de Mirtha, programa previsto para el sábado a las 21.30.

La conductora iba a postergar al menos una semana más su regreso a la televisión, mientras avanzaba con la recuperación domiciliaria. Su nieta, Juana Viale, había quedado nuevamente al frente del ciclo durante su ausencia.

Legrand condujo su último programa el sábado 29 de agosto, antes del inicio del cuadro respiratorio que motivó la primera hospitalización.

El nuevo ingreso al sanatorio volvió a modificar sus planes laborales y dejó sin fecha confirmada su regreso a la pantalla. La prioridad permanecerá puesta en su evolución y en los resultados de los estudios médicos.

Mientras tanto, la conductora continuará bajo atención en el Mater Dei y su estado de salud será comunicado oficialmente mediante un nuevo parte previsto para el lunes, salvo que se produzcan novedades antes de esa fecha.