Progresar Trabajo mantiene abierta la inscripción: cuánto paga y quiénes pueden cobrar

Progresar Trabajo mantiene abierta su convocatoria 2026 para personas que realizan cursos de formación profesional y buscan adquirir herramientas vinculadas con la inserción laboral. La beca tiene un monto mensual de $35.000 y la inscripción continuará disponible hasta el 27 de noviembre.

La línea forma parte del programa Progresar y está orientada a quienes cursen una capacitación o trayecto formativo reconocido por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Antes de solicitar el beneficio, el aspirante debe estar previamente inscripto en una de las capacitaciones habilitadas.

El pago acompaña la duración del curso. Durante el período de formación se deposita el 80% de la beca, equivalente actualmente a $28.000 sobre los $35.000 establecidos, mientras que el 20% restante queda sujeto a la certificación de finalización de la capacitación.

Quiénes pueden acceder a Progresar Trabajo

Para anotarse en Progresar Trabajo se debe tener entre 18 y 24 años. En el caso de las personas que no cuentan con un empleo formal registrado, el límite se amplía hasta los 35 años, además de las extensiones previstas para determinados grupos priorizados.

También es necesario ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI. Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Entre las condiciones de la línea también se encuentra realizar un curso de formación profesional o trayecto validado por el INET. La evaluación incluye una instancia académica a cargo de las instituciones educativas y otra socioeconómica realizada por ANSES a partir de la información disponible sobre el aspirante.

Cómo realizar la inscripción

La solicitud para Progresar Trabajo se realiza de manera gratuita y online. El interesado debe contar con una cuenta en Mi Argentina, ingresar a la plataforma de Progresar y seleccionar la línea correspondiente a formación profesional.

Dentro del formulario se solicitan datos personales, información socioeconómica y los datos académicos vinculados con el curso elegido. Una vez completados todos los campos, la solicitud debe ser enviada para que comiencen las verificaciones correspondientes.

Además, el postulante debe informar un CBU o CVU a su nombre para recibir los pagos. El trámite es personal y no requiere gestores ni intermediarios, según remarcaron desde el Ministerio de Capital Humano al anunciar la convocatoria.

Cuándo termina la inscripción y cómo consultar los pagos

La convocatoria de Progresar Trabajo comenzó el 27 de abril y permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026. Durante ese período podrán ingresar nuevas solicitudes siempre que se cumplan los requisitos de edad, ingresos y formación establecidos para la línea.

Los pagos se realizan mensualmente durante el período que dure el curso o trayecto formativo. El 20% retenido se acredita posteriormente cuando la institución certifica la finalización de la capacitación, por lo que el cobro total depende del cumplimiento de esa condición académica.

Quienes ya tengan el beneficio pueden consultar el estado de su solicitud y las comunicaciones oficiales desde la plataforma Progresar. La fecha y el medio de acreditación también pueden verificarse mediante los canales de ANSES, de acuerdo con la liquidación asignada a cada beneficiario.