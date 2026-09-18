Boca y Estudiantes van por las finales: así quedaron los cuadros de Libertadores y Sudamericana

Quedaron definidos los cuadros de semifinales de la Libertadores y la Sudamericana 2026 luego de completarse las series de cuartos de final. El fútbol argentino tendrá representación en ambas competencias: Estudiantes de La Plata buscará llegar a la definición del máximo torneo continental y Boca hará lo propio en el segundo certamen de clubes de Conmebol.

En la Copa Libertadores, Estudiantes tendrá una serie de máxima exigencia frente a Flamengo. El conjunto platense disputará el primer encuentro como local y luego deberá definir la clasificación en Brasil durante la semana siguiente.

La otra semifinal tendrá duelo exclusivamente brasileño: Fluminense enfrentará a Palmeiras. De esta manera, uno de los dos representantes de ese país tendrá asegurada su presencia en la final.

Estudiantes va por la final de la Libertadores

Las semifinales de la Libertadores comenzarán durante la semana del 13 de octubre, mientras que los partidos de vuelta están previstos para la semana del 20. Estudiantes abrirá su serie ante Flamengo en La Plata antes de afrontar la revancha como visitante.

El Pincha quedó como el único representante argentino entre los cuatro mejores del certamen. Del otro lado del cuadro, Fluminense y Palmeiras definirán al rival que podría encontrarse con el equipo platense en caso de superar la semifinal.

El cuadro quedó así reducido a un equipo argentino y tres brasileños, con Estudiantes buscando meterse en la definición frente a uno de los clubes que viene siendo protagonista habitual de las competencias continentales.

Boca enfrentará a Vasco da Gama

La Sudamericana también completó sus cuartos de final y Boca ya conoce el próximo obstáculo: Vasco da Gama. El Xeneize tendrá la ventaja de comenzar la serie en la Bombonera antes de disputar la revancha en Brasil.

La ida está prevista para la semana del 14 de octubre y la vuelta se disputará durante la semana del 21. El ganador conseguirá uno de los dos lugares disponibles para la final del torneo.

En la otra llave de la Sudamericana, Atlético Mineiro se enfrentará con Montevideo City Torque, que alcanzó una instancia histórica al meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

🤩 ¡El cuadro de semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana! Así quedó el camino a Barranquilla pic.twitter.com/Sw7I0IgVz7 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 18, 2026

El camino hacia las finales

De esta manera, Boca y Estudiantes serán los dos representantes argentinos que buscarán alcanzar las respectivas definiciones continentales. Ambos tendrán que superar adversarios brasileños para continuar en carrera.

La Libertadores tendrá los cruces Estudiantes-Flamengo y Fluminense-Palmeiras, mientras que en la Sudamericana las semifinales serán Boca-Vasco da Gama y Atlético Mineiro-Montevideo City Torque.

En el caso de la Sudamericana, la final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla. Antes, Boca deberá superar su serie ante Vasco da Gama para intentar meterse en la definición, mientras Estudiantes tendrá su propio desafío frente a Flamengo en busca de un lugar en la final de la Libertadores.