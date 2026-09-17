Robaron un camión en Santa Fe y ya son cuatro golpes en rutas de la región: una de las víctimas es entrerriana

Un camionero rionegrino fue asaltado este miércoles a unos 80 kilómetros de Rosario

Un nuevo robo de características similares volvió a poner bajo la lupa a los piratas del asfalto en las rutas de la región. Un camionero oriundo de Río Negro fue asaltado durante la madrugada de este miércoles en Sanford, sobre la ruta nacional 33, y los delincuentes escaparon con el camión mientras abandonaron horas después el semirremolque, publicó Rosario3.

El hecho ocurrió a poco más de 80 kilómetros al oeste de Rosario. Según la información conocida sobre el caso, cuatro delincuentes que se movilizaban en un automóvil interceptaron al camionero, rompieron uno de los vidrios del vehículo y lo golpearon en la cabeza con un martillo.

Luego ingresaron a la cabina, lo encapucharon y lo trasladaron en uno de los autos mientras se apoderaban del Scania G410 Streamline, radicado en Choele Choel, provincia de Río Negro.

Durante el trayecto, los asaltantes le colocaron al chofer unos lentes cuyos vidrios habían sido pintados para impedirle ver. Finalmente, lo abandonaron en una zona rural y escaparon con el camión.

Encontraron el semirremolque en Firmat

Varias horas después del asalto, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas de Firmat encontraron el semirremolque térmico abandonado a la vera de la ruta nacional 33, cerca del cruce con la ruta provincial 93.

La unidad estaba cargada con muebles de algarrobo, que permanecieron en el lugar. El tractor del Scania, en cambio, continuaba sin aparecer.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que los delincuentes continuaron la fuga hacia Córdoba, debido a que se trata de una modalidad que ya fue denunciada en otros hechos ocurridos desde abril en rutas del sur de Santa Fe y el territorio cordobés.

La particularidad de estos episodios es que los delincuentes parecen concentrarse en el robo de los camiones, mientras dejan abandonados los semirremolques, acoplados o furgones junto con la mercadería.

Por el momento, no está determinado qué destino tienen las unidades sustraídas ni si existe un circuito destinado a su desguace, comercialización o reutilización.

Cuatro casos similares desde abril

El episodio de Sanford se suma a otros tres robos registrados desde abril en rutas de Santa Fe y Córdoba.

El primero ocurrió el 18 de abril, cuando un camionero denunció que había sido privado de su libertad en las proximidades de Leones, en el sur de Córdoba. El trabajador fue liberado cerca de Villa María y los delincuentes se llevaron un Scania, cuyo último registro fue en una estación de servicio ubicada sobre la vieja ruta nacional 9.

El caso del camionero entrerriano

Días después, el 27 de abril, otro camionero de 47 años, oriundo de Federación, Entre Ríos, fue asaltado mientras descansaba en Armstrong. Los delincuentes se llevaron el camión y liberaron al conductor horas más tarde en Bell Ville.

El acoplado apareció posteriormente sobre la vieja ruta nacional 9, con la carga de cítricos intacta.

El tercer caso de la seguidilla ocurrió el 15 de agosto, en la zona de Salto Grande, Santa Fe. Un camionero entrerriano fue abordado por delincuentes que le robaron un Mercedes Benz 1634 y lo mantuvieron privado de su libertad.

El conductor fue abandonado y maniatado en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Tortugas. Mientras tanto, los delincuentes habían desenganchado el acoplado en Luis Palacios y retirado el sistema de rastreo satelital.

Otro antecedente reciente en Zárate

A estos hechos se suma un caso ocurrido el 2 de septiembre en Zárate, provincia de Buenos Aires, aunque no está establecido que tenga relación con los episodios registrados en Santa Fe y Córdoba.

Un camionero oriundo de Zavalla fue interceptado por dos vehículos mientras circulaba por la ruta nacional 9. Los delincuentes lo obligaron a detenerse, se llevaron el camión y lo mantuvieron cautivo durante aproximadamente dos horas.

El semirremolque fue encontrado posteriormente, mientras que el camión apareció días después en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, con la cabina en proceso de desguace.