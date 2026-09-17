Gato Tilcayo: lo confundieron con un felino doméstico y terminó revelando una nueva especie

El gato Tilcayo fue rescatado por una familia rural de Bolivia que creyó que era una mascota. Años después, estudios genéticos determinaron que pertenece a una nueva especie de felino silvestre, que también podría habitar en el norte argentino.
El gato Tilcayo, una nueva especie de felino silvestre reconocida por la ciencia, comenzó su extraordinaria historia cuando un joven encontró un pequeño animal solo en los Yungas de Bolivia y creyó que se trataba de un gato doméstico perdido. Lo llevó a su casa y durante más de un año su familia lo crió sin imaginar la relevancia científica que tendría aquel ejemplar.
Durante un año y tres meses, el animal recibió los cuidados habituales de una mascota y fue alimentado con huevos y pastas. Sin embargo, a medida que crecía aparecieron comportamientos difíciles de asociar con un gato doméstico: acechaba las gallinas de los vecinos, emitía un maullido particular y mostraba conductas propias de un depredador silvestre.
Ante esas señales, en 2017 la familia decidió entregarlo al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, ubicado en la región de los Yungas. Allí entró en escena la bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz, quien llegó al refugio como voluntaria. “Llegó al santuario cuando la familia local que lo había cuidado en su casa lo entregó. Yo lo vi por primera vez en Senda Verde y quedé fascinada”, recordó.
De una casa familiar a un descubrimiento científico
El ejemplar fue bautizado internamente como Tigrino y actualmente ronda los diez años. Debido al fuerte vínculo que desarrolló con los seres humanos durante su crianza y a las consecuencias de una alimentación inadecuada en sus primeros años, no pudo ser reinsertado en su ambiente natural.
Durante años fue considerado un individuo perteneciente a Leopardus tigrinus. Sin embargo, una investigación genómica internacional encabezada por Eduardo Eizirik, Jonas Lescoart y Paola Nogales Ascarrunz comenzó a revelar una historia mucho más compleja.
Los análisis determinaron que lo que hasta entonces se consideraba una única especie ampliamente distribuida incluía, en realidad, al menos cinco especies diferentes de pequeños felinos silvestres sudamericanos. Entre ellas apareció una completamente nueva para la ciencia: Leopardus tilcayo.
Por qué fue bautizado como Tilcayo
La denominación elegida no fue casual. Los investigadores decidieron conservar el nombre utilizado por habitantes de la región para identificar al pequeño felino y reconocer de esa manera los conocimientos de las comunidades locales.
“Elegimos llamar a la especie ‘Tilcayo’, el nombre que las comunidades locales utilizan para referirse a este gato. Es nuestra forma de honrar su conocimiento ancestral y su vínculo con este animal”, explicó Nogales Ascarrunz.
El ejemplar que inició esta historia es actualmente el único individuo conocido de la especie que vive bajo cuidado en un área protegida. Su existencia permitió aportar información clave a una investigación que modificó la clasificación de estos pequeños gatos silvestres de Sudamérica.
Cómo es el gato Tilcayo
El gato Tilcayo es considerablemente más pequeño que un gato doméstico promedio. Mide alrededor de 46 centímetros desde la cabeza hasta el cuerpo y pesa apenas 1,3 kilogramos.
Entre sus características aparecen las orejas redondeadas, un cuerpo esbelto, una cola larga y estilizada y un pelaje cubierto por grandes manchas, con tonalidades café oscuro en el centro. Esos rasgos permiten diferenciarlo de otros felinos como el ocelote, el gato montés y el margay, aunque las similitudes pueden provocar confusiones durante los relevamientos de campo.
Todavía existen numerosos interrogantes sobre su comportamiento y reproducción. “Como recién acabamos de descubrir a la especie, no tenemos datos precisos. La familia de felinos a la que pertenece come ratones y lagartijas y tienen el rol de controlar estas poblaciones de roedores y reptiles. Tampoco sabemos cuántas crías tienen pero, por el tamaño, podemos decir que podría tener una”, señaló la investigadora.
El ADN permitió resolver un enigma de décadas
El descubrimiento fue posible mediante el análisis de muestras de ejemplares vivos y de especímenes históricos conservados en colecciones científicas. Una herramienta particularmente importante fue la denominada “museómica”, que permite secuenciar genomas a partir de animales preservados en museos.
“Un avance clave fue el uso de la ‘museómica’, es decir, la secuenciación de genomas a partir de especímenes conservados en museos”, explicó el investigador Eduardo Eizirik.
“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas. Aunque durante mucho tiempo se creyó que constituían una sola especie debido a su apariencia similar, utilizamos datos genómicos para demostrar que en realidad comprenden al menos cinco especies distintas en Sudamérica”, agregó.
Investigan si también vive en Argentina
Mientras Tigrino permanece protegido en Senda Verde, los científicos buscan determinar cuántos ejemplares de Leopardus tilcayo existen en estado silvestre. Nogales Ascarrunz encabeza un proyecto que utiliza cámaras trampa y recolección de muestras genéticas en los bosques nubosos de los Yungas bolivianos.
Las investigaciones tampoco descartan que el pequeño felino tenga presencia fuera de Bolivia. Una de las hipótesis contempla que también pueda habitar en el norte de Argentina, particularmente en la provincia de Jujuy, aunque todavía se necesitan estudios que permitan determinar su distribución.
Su ambiente enfrenta amenazas relacionadas con la deforestación, las quemas no controladas destinadas a cultivos, la minería de oro y los conflictos que se producen cuando los felinos atacan aves de corral. La investigadora también participa del Programa de Investigación Félidos Bolivia, orientado a promover la convivencia entre las comunidades y la fauna silvestre.
Cinco especies de pequeños felinos
La revisión taxonómica realizada mediante secuenciación de genoma completo permitió reconocer cinco especies dentro de este grupo de gatos silvestres. Además de Leopardus tilcayo, fueron validadas L. guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus, junto con la nueva subespecie peruana L. tigrinus antisuyo.
El hallazgo también puede tener consecuencias para las estrategias de conservación. Identificar correctamente a cada especie permite estudiar por separado su población, distribución geográfica, amenazas y necesidades de protección, publicó Jimena Barrionuevo en La Nación.
“Describir una nueva especie de felino después de más de 100 años demuestra cuánto nos queda por aprender sobre la biodiversidad que nos rodea. Pero también nos recuerda que debemos proteger los bosques de los Yungas, hogar de tantas especies, incluidas algunas de las que recién estamos comenzando a comprender”, reflexionó Nogales Ascarrunz.
La científica dejó además una reflexión a partir de la convivencia de estos pequeños depredadores: “Comen lo mismo, tienen horarios de actividad similares, comparten espacios y todos pueden coexistir en armonía. Nosotros los humanos hasta ahora no entendemos cómo coexistir con los otros animales sin hacerles daño. Es un gran aprendizaje que tenemos pendiente”.