A 20 años de la Ley de ESI realizarán un conversatorio abierto en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
A 20 años de la Ley de ESI, realizarán este viernes a las 18 un conversatorio abierto a la comunidad en la Escuela Normal de Paraná. La profesora Antonella Acosta Cappelacci explicó a Elonce los alcances de la propuesta y evaluó el recorrido de la normativa.
A 20 años de la Ley de ESI, la Escuela Normal de Paraná será escenario este viernes, desde las 18, de un conversatorio abierto a la comunidad que combinará formación, debate y la presentación de un libro. Antonella Acosta Cappelacci, profesora de Historia y militante feminista, dialogó con Elonce y brindó detalles de una actividad que tendrá como lema “La ESI nos cuida y tenemos que cuidar la ESI”.
“La verdad es que estamos muy contentas y muy ansiosas también porque esto es mañana”, expresó Acosta Cappelacci. Si bien la propuesta tiene una fuerte vinculación con la formación docente, remarcó que podrán participar todas las personas interesadas: “Es una actividad abierta a la comunidad, más allá de que la ESI puede estar más asociada a la docencia”.
La jornada se desarrollará en el Aula de la Memoria y contará con diferentes instancias. “Lo de mañana es una propuesta muy linda de formación, de aprendizaje, pero también de encuentro, donde la dinámica va a ser divertida”, anticipó la entrevistada.
Un conversatorio con docentes y presentación de un libro
Uno de los momentos centrales será la presentación de Cartas a quienes pretenden enseñar escritas desde la Patagonia. Desde Neuquén viajarán Belén Grosso, una de sus compiladoras, y Laura Zabala, una de las autoras que participaron de la publicación.
Además, el panel estará integrado por docentes con trayectoria vinculada a la Educación Sexual Integral en Paraná. “Va a haber dos docentes que son especialistas, que tienen una trayectoria enorme acá en Paraná con respecto a la ESI, que son Cinthia Rodríguez y María Eugenia Almeida”, detalló Acosta Cappelacci.
La propuesta incluirá intervenciones de estudiantes del profesorado de Teatro, sorteos y un convite durante la merienda. Aunque está especialmente orientada a estudiantes de profesorados y cuenta con el acompañamiento de diferentes cátedras, la entrevistada insistió en que la convocatoria excede el ámbito académico: “Es algo abierto a la comunidad porque la ESI atraviesa nuestra vida y va más allá de la escuela y del aula”.
Cómo participar de la actividad
No será obligatoria una inscripción previa para ingresar al conversatorio. Sin embargo, existe un formulario disponible a través de las redes sociales de la Facultad y de las organizaciones que coordinan la actividad, Socorristas Paraná y la organización estudiantil Malvinas.
Quienes completen esa inscripción podrán acceder posteriormente a una certificación que servirá como antecedente para profesionales o futuros profesionales, además de participar de los sorteos. De todas maneras, quienes no hayan completado el formulario podrán acercarse directamente y registrar sus datos en el lugar.
La elección del Aula de la Memoria también tiene un significado particular para las organizadoras. “Para nosotros tiene un peso simbólico enorme. Estamos a 50 años del golpe de Estado y a 20 años de ser sancionada la ESI”, sostuvo Acosta Cappelacci.
“La ESI ha sido revolucionaria y transformadora”
Al analizar estas dos décadas de implementación, la profesora destacó especialmente las herramientas que, a su entender, la normativa aportó tanto a docentes como a estudiantes. “La ESI ha sido realmente revolucionaria, ha sido una herramienta que a la docencia le ha permitido dotarse de instrumentos para escuchar”.
En esa misma línea, consideró que permitió a niños, niñas y adolescentes contar con recursos para expresar situaciones difíciles. “A las infancias, las niñeces y las adolescencias les ha dado herramientas para poder hablar, para poder poner en palabras aquellas cosas que son difíciles de decir o que incluso están tan naturalizadas que no las vemos”.
“La ESI viene a echar luz sobre eso. Entonces, si nosotros hacemos un balance de la ESI, ha sido revolucionaria y transformadora”, sostuvo Acosta Cappelacci durante la entrevista con Elonce.
El impacto de la ESI en adolescentes
La docente también vinculó la Educación Sexual Integral con la prevención de embarazos no intencionales durante la adolescencia y mencionó el Plan ENIA. En ese contexto, sostuvo: “Estamos hablando de 94.000 embarazos adolescentes no deseados que se han podido prevenir”.
“Son 94.000 adolescentes que han podido decidir y decir: ‘Yo no quiero ser madre, no quiero maternar, no es mi proyecto actualmente’, y poder planificar su vida y su familia a futuro”, manifestó.
“Es un ejercicio de autonomía y eso lo ha posibilitado la ESI. Por eso nosotras creemos fundamental este tipo de actividades”, agregó. En ese sentido, agradeció a la Facultad por recibir y acompañar institucionalmente la realización del encuentro.
“Estamos en un momento en donde la ESI está siendo cuestionada”
Acosta Cappelacci también planteó su mirada sobre la situación actual de estas políticas. “Estamos en un momento en donde la ESI está siendo cuestionada”, afirmó durante la entrevista.
La docente cuestionó la discontinuidad del Plan ENIA y sostuvo que esa situación repercutió en las escuelas. “Había consejerías en las escuelas, hoy vas a las escuelas, los gurises te dicen: ‘Profe, ¿con quién puedo hablar?’. Y no hay. Ahí estamos nosotros para recepcionar”.
En ese contexto, consideró necesario sostener las herramientas construidas durante las últimas dos décadas. “El docente está para otras cosas también. Entonces, hay que cuidarla. Hay que cuidar la ESI”.
“Colectivamente hay que seguir defendiéndola”
La proximidad del aniversario será uno de los ejes que atravesarán el conversatorio. Para Acosta Cappelacci, la trayectoria de la normativa también debe analizarse a partir del trabajo desarrollado dentro de las instituciones educativas.
“Estamos a 20 años de ser sancionada. Fue una ley que se conquistó colectivamente y colectivamente se ha sostenido durante todos estos años”, afirmó.
“El laburo de la docencia es enorme y colectivamente hay que seguir defendiéndola”, concluyó Acosta Cappelacci. Con ese planteo como punto de partida, el encuentro por los 20 años de la Ley de ESI buscará reunir este viernes a estudiantes, docentes y público en general para compartir experiencias y reflexionar sobre el recorrido y el presente de la Educación Sexual Integral.