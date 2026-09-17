Cerca de 20 despidos en la Quinta de Olivos: desplazaron al personal civil y Casa Militar asumirá la seguridad

Casa Militar tiene a su cargo la protección del Presidente en la Casa Rosada.

La Casa Militar asumirá la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia, según informaron voceros oficiales de la Casa Rosada. La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La medida fue adoptada por el mandatario junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. De esta manera, se separarán las funciones vinculadas con la seguridad, la administración y el control del predio.

La decisión implicará la eliminación de la estructura que encabezaba Osvaldo Javier Sosa, quien cumplía funciones como “intendente” de la residencia. El funcionario es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, una colaboradora cercana a Karina Milei desde la campaña libertaria de 2021.

Despidos y reubicaciones del personal

La reorganización se conoció en medio de versiones sobre movimientos internos, despidos y traslados del personal civil que trabajaba en la Quinta de Olivos. Según trascendió, alrededor de 20 personas habrían sido desvinculadas, mientras que otro grupo sería destinado a diferentes dependencias.

“Hay algunos que se desplazaron y otros que se reubicaron”, sostuvo una fuente oficial citada por Infobae. Hasta el momento, el Gobierno no proporcionó una nómina ni precisó oficialmente cuántos trabajadores quedaron alcanzados por cada medida.

Desde la administración nacional explicaron que la disolución buscó reducir la estructura formal y la cantidad de empleados asignados a la residencia presidencial.

El Gobierno habló de mayores estándares de seguridad

En el entorno del Presidente aseguraron que el traspaso apuntó a “elevar los estándares de seguridad” ante lo que definieron como un incremento de los riesgos en el escenario global.

La reorganización también fue vinculada con una eventual visita del papa León XIV a la Argentina. Según la explicación oficial, ese acontecimiento podría requerir el ingreso de personal externo para realizar obras y servicios de acondicionamiento.

Asimismo, habían circulado versiones sobre posibles filtraciones y determinados movimientos internos que habrían generado incomodidad en el Presidente.

Mayores atribuciones para Casa Militar

Con la salida de Sosa, la Casa Militar ampliará sus responsabilidades dentro de la Residencia Presidencial de Olivos. El organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia y está encabezado por el general de brigada Sebastián Ibáñez.

Casa Militar tiene a su cargo la protección del Presidente en la Casa Rosada y en los lugares donde se encuentre, tanto dentro del país como en el exterior. Ibáñez fue designado en marzo de 2024 y se convirtió en una figura de confianza de Javier y Karina Milei.

La nueva estructura también abarcará tareas que hasta ahora dependían de la administración de la residencia. El personal de limpieza, cocina y servicio de mesa pasará a la órbita de Casa Militar, que cuenta con agentes civiles y personal de formación castrense. Hasta esta decisión, sus atribuciones dentro de Olivos estaban concentradas principalmente en la custodia del predio.