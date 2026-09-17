Paracao clasificó a la Copa Argentina Sub 12 y busca apoyo para viajar a Chapadmalal

El equipo femenino de vóley se consagró campeón de la Liga Provincial

El equipo femenino Sub 12 de vóley del Club Paracao representará a Entre Ríos en la Copa Argentina que se jugará en Chapadmalal, luego de consagrarse campeón de la Liga Provincial de Menores. El certamen nacional se disputará del 3 al 6 de noviembre y será la primera experiencia de este grupo en una competencia de esa magnitud.

La clasificación llegó tras un destacado recorrido en el torneo provincial, que comenzó en marzo y tuvo distintas etapas clasificatorias hasta la definición frente a Pescadores de Gualeguaychú.

Un camino que terminó con el título provincial

La entrenadora Valentina León explicó cómo fue el recorrido que llevó al equipo a obtener el primer puesto y el pasaje al campeonato argentino.

“La Liga Provincial constaba de dos etapas. Las dos primeras las jugamos acá, en la Liga Paranaense, y salimos primeras. Después nos clasificamos a la tercera instancia, donde competíamos contra la Costa del Uruguay, y también pudimos salir primeras obteniendo el primer puesto contra Pescadores de Gualeguaychú. Fue un partido bastante duro”, señaló.

Además, destacó el compromiso de las jugadoras y el acompañamiento permanente de las familias y del club.

“Estamos muy contentas, tanto ellas como nosotros. Los padres acompañan siempre y el club nos brinda las instalaciones para que podamos entrenar y ser hoy las mejores de la provincia”, afirmó.

El sueño de jugar un torneo nacional

El viaje a Chapadmalal representa un desafío deportivo y también económico. La delegación deberá trasladar a un plantel de 12 jugadoras, requisito establecido para las categorías formativas del certamen.

“Es bastante costoso, sobre todo porque se exige un mínimo de 12 jugadoras para que puedan jugar todas y formar parte del desarrollo de la Liga Nacional de Menores”, explicó León.

Por ese motivo, el equipo lanzó una campaña solidaria para reunir fondos. El alias habilitado para colaborar es Chapa.Sub12

Entrenamientos y expectativa por el debut

Las jugadoras viven con entusiasmo la cuenta regresiva hacia noviembre. Morena, una de las integrantes del plantel, contó que trabaja para recuperarse de una lesión y llegar en condiciones al campeonato.

“Dejo de usar la bota el lunes y empiezo a entrenar el martes, haciendo movilidad con el tobillo para poder pisar mejor”, expresó.

Carmela y Francesca también compartieron la ilusión de disputar por primera vez una Copa Argentina. “Va a ser la primera vez”, respondieron sobre su participación en el campeonato nacional, y aseguraron que viven estos meses “con mucha adrenalina y nervios” sin faltar a ninguna práctica.

El Club Paracao volverá así a tener presencia en uno de los torneos más tradicionales del vóley formativo argentino, con un equipo que buscará competir entre los mejores del país y cumplir el sueño de representar a Entre Ríos en Chapadmalal.