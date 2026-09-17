Cateterismo: cómo permite diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares, según un especialista

El cateterismo para tratar enfermedades cardiovasculares se consolidó como una herramienta fundamental para diagnosticar y desobstruir arterias sin necesidad de realizar una cirugía convencional. En Argentina se lleva adelante un procedimiento de este tipo cada dos minutos, según datos difundidos en el marco del Día de la Cardiología Intervencionista.

El médico Alfredo Bravo, especialista en cardioangiología intervencionista, explicó que el crecimiento de estas prácticas respondió a dos factores: el aumento de las enfermedades cardiovasculares y el avance de la tecnología disponible para tratarlas.

“Hace 50 años no había todo lo que tenemos ahora para destapar las arterias del corazón cuando se obstruyen y provocan la muerte o infartos muy grandes. Eso generaba una elevada mortalidad”, señaló el profesional.

El avance que cambió la cardiología

Bravo recordó que el 16 de septiembre de 1977 el médico alemán Andreas Grüntzig realizó por primera vez una angioplastia coronaria. A partir de aquel procedimiento comenzaron a desarrollarse técnicas cada vez menos invasivas.

El especialista destacó que actualmente existen numerosos centros capacitados para realizar intervenciones cardiovasculares en Argentina. “La tecnología mejoró, hay recursos para hacer los procedimientos y las personas pueden acceder a tratamientos modernos, pese a las dificultades económicas”, explicó.

Para describir su especialidad de manera sencilla, Bravo comparó el trabajo de los cardiólogos intervencionistas con el de los plomeros. “Cuando una arteria se tapa o una válvula no funciona bien, podemos desobstruir esa arteria o reemplazar la válvula”, indicó.

Cómo se realiza un cateterismo

A diferencia de una operación cardiovascular convencional, el cateterismo no requiere abrir el tórax ni detener el corazón. El procedimiento se realiza mientras el órgano continúa funcionando.

“Colocamos un catéter fino por la muñeca o por la ingle, ingresamos a la arteria y podemos desobstruirla”, detalló Bravo. Los puntos de acceso más utilizados son la arteria radial, ubicada en la muñeca, y la femoral, localizada en la ingle.

La elección dependió de las características de cada paciente y de la facilidad para llegar al sector afectado. En algunos casos, las arterias del brazo presentan recorridos complejos y resulta más conveniente utilizar el acceso femoral.

La función de los stents

Durante una angioplastia pueden colocarse stents, pequeñas mallas metálicas que mantienen abierta la arteria y permiten recuperar el flujo sanguíneo.

“Actualmente existen stents que liberan medicamentos y producen un efecto curativo sobre el sector tratado para evitar que la arteria vuelva a taparse”, explicó el cardiólogo.

También se desarrollaban dispositivos capaces de permanecer durante un tiempo y luego desaparecer. “La tendencia es colocar una malla que cumpla su función y después se disuelva, para que la arteria quede curada sin una prótesis en su interior”, añadió.

Por qué aumentaron las enfermedades cardiovasculares

Bravo atribuyó el crecimiento de estas patologías principalmente al estilo de vida.

“No es lo mismo consumir muchas harinas, tener sobrepeso y poner en riesgo el funcionamiento del páncreas que llevar una alimentación equilibrada. Tampoco es lo mismo consumir sal en exceso que evitarla y reducir el riesgo de hipertensión”, explicó.

El profesional advirtió que el daño vascular no afecta únicamente al corazón. También puede comprometer las arterias cerebrales y provocar un accidente cerebrovascular. “Cuando cuidamos nuestras arterias, debemos pensar en todo el cuerpo, no solamente en el corazón”, remarcó.

El estrés en personas con perfil de liderazgo

El especialista también se refirió a las personas con una personalidad más competitiva, exigente o vinculada a posiciones de liderazgo. “Hay personas con una personalidad más avasallante, que son combativas, tienen cierto protagonismo o son líderes. Están más expuestas al estrés y probablemente tengan mayores posibilidades de padecer una enfermedad cardiovascular que aquellas más tranquilas”, explicó.

Los síntomas que requieren atención

La enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de muerte en el mundo. Sin embargo, su detección podía resultar compleja debido a que no se presentaba de la misma forma en todas las personas.

Bravo señaló que entre el 20% y el 30% de quienes padecían una enfermedad cardiovascular no manifestaban síntomas. En algunos casos, el primer episodio podía ser una muerte súbita mientras la persona realizaba una actividad cotidiana o practicaba ejercicio.

Los signos más frecuentes eran dolor en el pecho, los hombros o la mandíbula, falta de aire y palpitaciones. Los síntomas podían aparecer durante un esfuerzo físico, aunque también se presentaban en reposo o ante situaciones de estrés.

Prevención y controles médicos

Ante cualquiera de esas manifestaciones, el especialista recomendó consultar rápidamente. Estudios como un electrocardiograma o una prueba ergométrica podían aportar información relevante para detectar alteraciones cardíacas.

El cateterismo, clave para diagnosticar y tratar enfermedades

“El paso más importante sería lograr que la enfermedad no ocurra: no llegar al accidente cerebrovascular ni al infarto”, sostuvo Bravo. Para ello, recomendó mantener controlados los factores metabólicos y procurar una vida equilibrada.

El profesional concluyó que los medicamentos y los avances tecnológicos eran esenciales, pero no reemplazaban la prevención. “El resultado también depende de cómo vivimos. Los stents ayudan y pueden permitir una buena calidad de vida durante muchos años, pero la tendencia debe ser evitar llegar a ese proceso”, afirmó.