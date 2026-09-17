Llevaba una pizza y un kilo de marihuana en una mochila de delivery en Paraná: fue detenido

Un joven fue detenido durante la tarde de este jueves en inmediaciones de las calles Pascual Palma y Alem, en Paraná, luego de que la Policía encontrara alrededor de un kilo de marihuana dentro de una mochila térmica de delivery. La droga estaba junto a una pizza y, según la investigación, iba a ser entregada en la zona.

El procedimiento comenzó aproximadamente a las 14 y estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la División Antidrogas. La intervención se inició a partir de una comunicación telefónica que alertó sobre una presunta entrega de estupefacientes.

Claudio Passadore, director general de Drogas Peligrosas, explicó a Elonce que el llamado indicaba que “un masculino, posiblemente con una mochila de pedidos, iba a hacer una entrega de sustancias”. Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo en las inmediaciones.

Encontraron marihuana junto a una pizza

Cuando el sospechoso llegó al sector señalado, fue interceptado e identificado por los agentes. La situación fue informada a la fiscal de turno, Carolina Guzmán, quien gestionó ante el juez de Garantías la autorización para requisar sus pertenencias.

La orden fue concedida verbalmente por el magistrado y posteriormente intervino personal de Criminalística. Los peritos realizaron el levantamiento de huellas y las demás tareas destinadas a preservar posibles elementos de prueba.

“En el interior de la caja de pedidos, además de una pizza, se encontró un ladrillo compacto de marihuana”, detalló Passadore. La sustancia fue sometida a un test orientativo de campo, cuyo resultado fue positivo.

Secuestraron un teléfono y dinero

El pesaje realizado en el lugar estableció que el paquete contenía cerca de un kilo de marihuana. Durante el procedimiento también fueron secuestrados un teléfono celular y dinero en efectivo que tenía el joven.

Gerardo Cornejo, jefe de Antidrogas, señaló que los efectivos contaban inicialmente con información limitada. “No teníamos conocimiento de cómo iba a llegar, qué modalidad o movilidad utilizaría, ni tampoco el género de la persona”, indicó.

A partir de las características aportadas durante la comunicación telefónica, la Policía intentó localizar a quien presuntamente transportaba la sustancia. “Se armó el despliegue del personal y fue detectado en flagrancia”, sostuvo el comisario principal.

El joven quedó detenido

El procedimiento se desarrolló con la presencia de dos testigos, quienes acompañaron la requisa y el secuestro de los elementos. Cornejo destacó que ese mecanismo buscó garantizar “transparencia y claridad” durante toda la intervención.

La Fiscalía y el Juzgado de Garantías ordenaron la detención del sospechoso. Se trató de un joven de entre 20 y 26 años, domiciliado en la zona sur de Paraná. Sus posibles antecedentes policiales serían verificados por la división correspondiente.

Los investigadores todavía no habían determinado quién recibiría el paquete. “Se sabía que iban a hacer una entrega, pero no se tenía más información sobre el inmueble o su morador”, aclaró el jefe policial.

La importancia del llamado que activó el operativo

Desde Drogas Peligrosas remarcaron que la intervención pudo concretarse a partir de la información recibida por teléfono. El aviso permitió desplegar rápidamente a los agentes y localizar al sospechoso en el punto indicado.

Cornejo reiteró la importancia de las comunicaciones anónimas realizadas ante las divisiones policiales o mediante las líneas habilitadas por el Ministerio de Seguridad para denunciar posibles maniobras vinculadas con la comercialización de drogas.

La investigación continuó bajo las directivas de la Fiscalía, con el análisis del teléfono secuestrado y de los restantes elementos incorporados al expediente.