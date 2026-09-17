Paritaria docente: los gremios esperan una oferta superadora y sus opiniones tras la reunión

La paritaria docente en Entre Ríos pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, luego de que los representantes gremiales rechazaran la propuesta salarial del Gobierno provincial, consistente en un incremento del 3,5% sobre los haberes de agosto, de carácter remunerativo y bonificable, que se cobraría con los salarios de septiembre. Los sindicatos reclamaron una oferta mayor que permita comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año.

La reunión se desarrolló este jueves en la Secretaría de Trabajo, donde volvieron a encontrarse representantes del Ejecutivo provincial y de los sindicatos docentes. Al término de la audiencia, referentes de AGMER, AMET y Sadop explicaron a Elonce los motivos del rechazo y coincidieron en que el porcentaje presentado quedó lejos de sus expectativas.

Paritaria docente: el gobierno ofreció el 3,5% de aumento salarial y se reunirán la semana próxima

“El Gobierno hizo una propuesta del 3,5% sobre agosto, que nosotros consideramos que no es aceptable. Por lo tanto, emplazamos al Gobierno al día martes para que haga una propuesta superadora y tenga la intención de recomponer el salario de acuerdo con lo que ya venimos perdiendo”, sostuvo Abel Antivero, de AGMER.

Los gremios plantearon una pérdida salarial acumulada

Desde el sector sindical ubicaron la discusión en un escenario más amplio que el porcentaje presentado durante la audiencia. Antivero afirmó que, según los cálculos gremiales, la inflación acumulada que toman como referencia alcanzó el 24,7%, mientras que las recomposiciones otorgadas durante las distintas instancias de negociación estuvieron por debajo de ese nivel.

“Seguimos diciendo que hay un acumulado inflacionario del 24,7%, considerando diciembre, porque seguimos entendiendo que el acuerdo paritario de 2025 no está cerrado, no fue concluido”, manifestó. Según explicó, durante las instancias desarrolladas en marzo, mayo y julio, los incrementos que contabiliza el sindicato alcanzaron el 6,5%. “Estamos hablando de que se nos está adeudando un 18%. Con este 3,5% está muy lejos de alcanzar eso”, remarcó.

El planteo forma parte de una disputa salarial que atravesó distintos momentos durante 2026. En julio, el Gobierno había presentado una propuesta del 3% sobre los haberes de ese mes y un 4% sobre septiembre, ambos remunerativos y bonificables, que también fue rechazada por AGMER. Más tarde, el gremio reclamó formalmente la reapertura de la discusión salarial y sostuvo que entre diciembre y julio la pérdida frente a la inflación había alcanzado el 16%, según sus propios cálculos.

“Entramos en la recta final del año”

La preocupación sindical también estuvo puesta en cómo finalizará 2026 y desde qué nivel salarial comenzará el próximo ciclo lectivo. “Entramos en la recta final del año y también ya empezamos a mirar el ciclo lectivo 2027, que queda condicionado por la inferioridad de condiciones en la que quedamos salarialmente este año”, expresó Antivero.

En esa línea, el dirigente consideró que existe “un proceso de empobrecimiento” de los trabajadores de la educación y reclamó que la negociación del martes contemple una recomposición más significativa. La postura gremial había sido anticipada antes de la audiencia: AGMER había solicitado que el Gobierno llegara al encuentro de este jueves con “una propuesta concreta y acorde a la realidad salarial docente”.

Abel Antivero.

Fabián Monzón, secretario adjunto de AMET, coincidió en que el ofrecimiento estuvo por debajo de las expectativas con las que los sindicatos llegaron a la mesa. “Nosotros traíamos otra expectativa, pensando que el ofrecimiento podría haber sido mucho mayor. Por eso se rechazó, porque no es evaluable, y se emplazó al Gobierno para que el martes pueda traer una propuesta que realmente sea evaluable con las bases”, explicó a Elonce.

El reclamo particular de las escuelas técnicas

Monzón incorporó además otro componente a la discusión: la situación de las instituciones de educación técnico-profesional. Según indicó, el deterioro salarial de los docentes se combina con dificultades para afrontar necesidades cotidianas vinculadas al funcionamiento de talleres y espacios productivos.

“Quiero expresar el malestar que existe entre los compañeros de la modalidad técnico-profesional porque, más allá del empobrecimiento que ha ocurrido con su salario, hay un desfinanciamiento de la Escuela de Educación Técnico Profesional”, afirmó el representante de AMET.

Fabián Monzon.

De acuerdo con su descripción, existen docentes que terminan aportando recursos personales para conseguir insumos. “Hoy tienen que estar poniendo de su bolsillo plata para comprar los elementos para poder trabajar en los talleres y en los sectores productivos”, señaló.

Añadió que, cuando eso no resulta posible, recurren a cooperadoras y distintas actividades para reunir fondos: “Trabajan con la cooperadora, venden tortas fritas, ponen kioscos. Es una vergüenza realmente”.

Sadop pidió previsibilidad para las escuelas

Alejandra Frank, secretaria general de Sadop Entre Ríos, puso el foco en la necesidad de contar con una pauta que otorgue mayor certidumbre. Confirmó que la propuesta presentada fue del 3,5% remunerativo y bonificable, calculado sobre agosto y destinado a impactar en los haberes correspondientes a septiembre.

“Nosotros planteamos que, si queremos llevar certidumbre a las escuelas y a nuestros compañeros y una proyección para este ciclo lectivo, ¿qué otra propuesta tenía el Gobierno para hacernos? Porque ese 3,5% es bonificable y remunerativo, pero para cobrar con los salarios del mes de septiembre. ¿Qué más hay?”, interrogó Frank.

La dirigente explicó que el reclamo no se limita a acompañar la variación de precios de un único período, sino que pretende avanzar sobre el deterioro acumulado. “Queremos por lo menos acompañar el proceso inflacionario, pero también venimos sufriendo año a año pérdidas que se han ido notando”, afirmó.

Y agregó: “Venimos planteando cómo podemos recuperar ese poder adquisitivo y poder tener un salario digno que permita llegar a fin de mes”.

La negociación continuará el martes

Tras rechazar la oferta, los representantes sindicales solicitaron formalmente que el Ejecutivo revise el porcentaje antes de regresar a la mesa de negociación. Los funcionarios provinciales, según señalaron los gremialistas al finalizar la audiencia, se comprometieron a volver a participar del encuentro previsto para el martes y a evaluar el planteo.

Antivero fue especialmente enfático al explicar qué entienden los sindicatos por una propuesta superadora. “Al ofrecer el 3,5% y pedir nosotros una propuesta superadora, no implica que sea un 4%”, aclaró. “Tiene que ser una propuesta que involucre algo muy superador”, insistió.

La definición tendrá además una instancia interna en las organizaciones sindicales. Si el Ejecutivo presenta un número que los dirigentes consideren susceptible de análisis, la oferta podría ser trasladada a las escuelas para que los trabajadores la debatan. “Estaría la posibilidad de bajarlo a las asambleas para que sea analizado por las bases y hacer una lectura sobre qué están pensando en las escuelas los trabajadores en cuanto a una posibilidad de recomponer el salario”, explicó Antivero.

Sin medidas de fuerza mientras continúa la paritaria

Pese al rechazo de este jueves, los sindicatos no anunciaron nuevas medidas de fuerza para los próximos días. La decisión estuvo vinculada a que el proceso formal de negociación permanece abierto y las partes volverán a encontrarse el martes.

“Ahora no habrá medidas de fuerza porque estamos en un proceso paritario”, indicó Antivero. En el caso de AGMER, aclaró que continuarán las actividades de la Escuela Itinerante Entrerriana, una iniciativa lanzada esta semana frente a Casa de Gobierno para recorrer distintos departamentos y visibilizar los reclamos salariales y las condiciones laborales de la docencia.

El sindicato presentó formalmente la propuesta el miércoles en Plaza Mansilla y anunció que recorrerá la provincia durante las próximas semanas.

“Continuaremos con nuestra Escuela Itinerante y esperaremos al martes con la expectativa de encontrarnos con algo que podamos considerar óptimo”, resumió el dirigente. El horario de la próxima audiencia todavía no quedó establecido y deberá ser acordado con la Secretaría de Trabajo.

Una discusión salarial que atravesó todo el año

La negociación del jueves se inscribió en una sucesión de mesas salariales que atravesaron 2026. En mayo, por ejemplo, el Gobierno había ofrecido otro incremento del 3,5% remunerativo y, ante la falta de acuerdo con los sindicatos docentes, posteriormente resolvió liquidarlo mediante decreto, aunque aseguró entonces que la decisión no implicaba cerrar la discusión paritaria.

En julio volvió a abrirse la negociación. El Ejecutivo propuso inicialmente una recomposición del 6% en dos tramos, con un 3% en julio y otro 3% en septiembre. La discusión continuó y los gremios rechazaron posteriormente una oferta modificada que contemplaba un 3% sobre julio y un 4% sobre septiembre.

Ahora, con el último tramo del ciclo lectivo en marcha, el conflicto volvió a concentrarse en cuánto deberá incrementarse el salario para compensar el deterioro que denuncian los sindicatos. La respuesta quedará pendiente hasta el martes. Los gremios dejaron establecido que el 3,5% no alcanzó para abrir una consulta a las bases y que esperan un ofrecimiento sustancialmente mayor para continuar negociando.