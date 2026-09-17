UPCN declaró el estado de alerta en el Registro de la Propiedad y advirtió con atender en la vereda

El estado de alerta en el Registro de la Propiedad fue declarado por UPCN ante las condiciones edilicias y el deterioro de archivos. El gremio reclamó respuestas y advirtió que, si no hay soluciones, los trabajadores podrían atender en la calle.
El estado de alerta en el Registro de la Propiedad fue declarado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que denunció condiciones edilicias precarias y reclamó soluciones para los trabajadores. El sindicato advirtió que, si no recibe respuestas durante la próxima semana, trasladará la atención a la vereda.
La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, cuestionó el estado de las instalaciones y aseguró que existen riesgos para el personal. “Es un desastre, está todo el cableado por fuera y cuando llueve el peligro es inminente”, sostuvo.
La dirigente también contrastó esa situación con los anuncios oficiales sobre modernización del Estado. “Mientras que el Gobierno habla de una ley de transformación digital, los compañeros del Registro de la Propiedad tienen que trabajar en un estado de total precariedad edilicia”, afirmó.
Preocupación por el estado de los archivos
UPCN alertó además sobre las condiciones en las que se conserva documentación considerada sensible. Domínguez señaló que existe un “permanente deterioro de los archivos” y cuestionó la falta de avances en su digitalización.
Según explicó, la falta de espacio llegó al punto de impedir la recepción de nuevos protocolos de escribanos. “En el archivo notarial tienen los protocolos en el baño, incumpliéndose la ley”, afirmó. Aclaró que los inconvenientes no eran recientes, pero sostuvo que hasta el momento no habían sido resueltos.
Ante ese escenario, lanzó una advertencia sobre las medidas que podría adoptar el sindicato: “Si no hay definiciones en el transcurso de la semana que viene, vamos a sacar los escritorios a la calle, con las máquinas de escribir, y vamos a atender en la vereda”.
Reclamo por vacantes y condiciones laborales
Domínguez planteó además que aproximadamente la mitad de la planta del organismo sería transitoria y pidió que esa situación sea considerada en los próximos concursos. “No queremos encontrarnos con la sorpresa de que desaparecieron las vacantes”, expresó.
La referente sindical destacó que las tareas requieren personal capacitado y sostuvo que la situación también repercute sobre aspectos salariales y laborales que permanecen pendientes.
Finalmente, UPCN defendió el reclamo por condiciones adecuadas de trabajo. “Que no quiera nadie hacer parecer que la pretensión de condiciones laborales mínimas y dignas es un privilegio”, concluyó Domínguez.