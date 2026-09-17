El Senado busca aprobar Inocencia Fiscal II y avanzar con biocombustibles

El oficialismo buscará convertir en ley Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma de biocombustibles. También se tratarán pliegos judiciales, acuerdos diplomáticos y competencias penales.
El Senado busca aprobar Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma de biocombustibles durante la sesión convocada para este jueves desde las 11. El temario también incluirá tres pliegos judiciales, acuerdos diplomáticos y el traspaso de competencias penales a la Justicia porteña.
La Cámara alta volverá a intentar el debate después de la convocatoria frustrada de la semana pasada. El oficialismo aspira a convertir en ley el nuevo régimen fiscal, que ya obtuvo media sanción de Diputados con 139 votos afirmativos y 110 negativos.
La posible incorporación de la reforma de biocombustibles estará sujeta a los acuerdos alcanzados entre La Libertad Avanza y los bloques aliados. El proyecto propone elevar los porcentajes obligatorios de bioetanol y biodiésel utilizados para mezclar con combustibles fósiles.
Las claves de Inocencia Fiscal II
El régimen de Inocencia Fiscal II permitirá la adhesión de personas humanas que hayan sido residentes fiscales en el país durante todo el período correspondiente a la declaración jurada. A diferencia del esquema anterior, no establecerá límites de ingresos anuales ni de patrimonio para ingresar.
Los funcionarios públicos podrán incorporarse al sistema simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias, pero quedarán excluidos de la posibilidad de exteriorizar bienes mediante el régimen de regularización.
El proyecto también ampliará a 15 días hábiles el plazo disponible para rectificar una declaración jurada, contado desde la notificación de una liquidación administrativa o una determinación de oficio.
Cambios en los criterios de ARCA
La iniciativa flexibilizará el concepto de “discrepancia significativa”. Esa situación se configurará cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos igual o superior al 15%, con un piso de cinco millones de pesos.
Además, se contemplará una exención de multas para determinados contribuyentes que hayan regularizado previamente ajustes correspondientes a los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado y decidan adherirse al régimen simplificado.
El oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto. Sin embargo, la votación dependerá de que se mantengan los acuerdos alcanzados con los bloques dialoguistas.
Qué propone la reforma de biocombustibles
La reforma de la Ley 27.640 elevará del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol. Del porcentaje total, un 6% quedará reservado para el producto elaborado con caña de azúcar, otro 6% corresponderá al derivado del maíz y el 3% restante se asignará mediante mecanismos de competencia.
El proyecto establecerá que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado de bioetanol. El objetivo declarado será garantizar una mayor participación de compañías productoras y evitar posiciones dominantes.
En el caso del biodiésel, el corte aumentará del 5% al 7,5% durante los primeros 12 meses y luego llegará al 10%. La iniciativa dividirá el mercado entre compañías integradas, que controlan toda la cadena productiva, y empresas no integradas.
Los cupos para las pymes
Las firmas no integradas tendrán reservado un cupo equivalente al 5% del mercado. Ninguna empresa podrá superar individualmente el 10% y, hasta 2036, se mantendrá un segmento del 3% destinado a ese tipo de productoras.
El texto podría recibir modificaciones para permitir que una pyme no integrada conserve su cupo aunque forme parte de un grupo económico. Ese punto será uno de los aspectos centrales de las negociaciones previas a la votación.
Para el bioetanol y el biodiésel se eliminará el precio máximo y se tomará como referencia el valor exportable. También se establecerán los motivos que permitirán elevar los porcentajes de corte y se habilitará a las provincias a fijar proporciones superiores.
Pliegos judiciales y competencias penales
El Senado buscará aprobar los pliegos de Alejandro Javier Catania, Juan Pedro Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto. Las designaciones se sumarán a los 129 nombramientos judiciales que la Cámara alta ya concretó.
Otro de los proyectos transferirá a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distintas competencias penales. Entre ellas estarán los delitos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y la seguridad vial.
La Justicia porteña también asumirá de manera exclusiva los procesos por delitos atribuidos a adolescentes de entre 14 y 18 años, además de las actuaciones relacionadas con menores de 14 años.
Otros asuntos incluidos en la sesión
La agenda contemplará la creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, que contará con financiamiento del Estado nacional y de la provincia de Santa Cruz.
También se someterán a votación doce pliegos diplomáticos y los reconocimientos como héroes nacionales del general Manuel Eduardo Arias, el almirante Guillermo Brown y el exgobernador santafesino Estanislao López.