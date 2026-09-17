Salud sexual y reproductiva: La provincia compró 8.000 anticonceptivos y 15.000 tests

Entre Ríos destinó $91.041.972 a la compra de insumos de salud sexual y reproductiva, entre ellos anticonceptivos inyectables, tests de embarazo y medicamentos utilizados en tratamientos de hormonización. Según informó el Ministerio de Salud provincial, los productos serán distribuidos entre establecimientos públicos de distintos puntos del territorio entrerriano.

La adquisición alcanzará a 422 efectores provinciales y municipales correspondientes al primer y segundo nivel de atención. El objetivo informado por la cartera sanitaria es sostener la disponibilidad gratuita de estos productos y tratamientos dentro del sistema público.

La compra se concretó mediante distintas órdenes y comprende cuatro grupos de insumos. La partida más importante, por casi $60 millones, corresponde a anticonceptivos inyectables, mientras que el resto se distribuye entre pruebas de embarazo y dos medicamentos utilizados en terapias hormonales.

Anticonceptivos y tests de embarazo

La mayor erogación fue de $59.684.800 para adquirir 8.000 unidades de anticonceptivos inyectables combinados. La operación forma parte de la Licitación Pública Nº 01/26 y representa cerca de dos tercios del monto total destinado en esta nueva compra vinculada con salud sexual y reproductiva.

También se destinaron $8.140.500 a la provisión de 15.000 tests de embarazo en orina. Estos insumos serán utilizados principalmente dentro de la atención primaria para facilitar el diagnóstico temprano en los establecimientos alcanzados por la distribución.

Desde la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García sostuvo que una distribución “oportuna, continua y equitativa” de los métodos anticonceptivos constituye una estrategia de salud pública y permite sostener el acceso a estas prestaciones en distintos puntos de la provincia.

Medicación para tratamientos hormonales

Otra parte de los fondos fue destinada a la compra de 700 ampollas de Enantato de Testosterona, con una erogación de $20.219.472. De acuerdo con la información oficial, el medicamento será utilizado en tratamientos de hormonización y atención integral.

A su vez, fueron adquiridas 10.000 cajas de comprimidos de espironolactona por $2.997.200. El Ministerio indicó que este producto será destinado a pacientes que se encuentran bajo terapia de reemplazo hormonal.

Sumadas las cuatro adquisiciones, el desembolso asciende a $91.041.972. Los insumos quedarán bajo la órbita de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil, desde donde se articula su distribución en la red sanitaria.

Distribución en la red pública entrerriana

La cobertura prevista comprende centros y establecimientos provinciales y municipales de primer y segundo nivel. De esta manera, los insumos de salud sexual y reproductiva no quedarán concentrados en los hospitales de mayor complejidad, sino que también tendrán destino en espacios de atención primaria.

La provincia ya había realizado otras adquisiciones durante 2026 para esta área. En marzo se informó una compra por más de $295 millones que incluyó anticonceptivos orales, preservativos y medicación vinculada con la interrupción voluntaria y legal del embarazo. En aquel momento también se anticiparon procesos de compra de tests de embarazo y terapias de reemplazo hormonal.

La nueva adquisición completa precisamente parte de esas compras anticipadas y suma anticonceptivos inyectables, pruebas diagnósticas y medicamentos específicos. La distribución dependerá ahora de los requerimientos de los distintos efectores que integran la red pública provincial.