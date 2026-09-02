Sífilis: médicos recomiendan testearse cada seis meses aunque no haya síntomas

La sífilis en Entre Ríos registró un aumento del 47% y, ante este escenario, especialistas insisten en la importancia de realizar controles aun cuando no existan síntomas. El médico Francisco Astudilla, coordinador de VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis, brindó a Elonce precisiones sobre la detección, prevención y tratamiento de esta infección.

Alerta por sífilis en la provincia: los casos aumentaron un 47%

"Es una prueba sencilla que en 48 horas puede tener resultado y también tenemos testeos rápidos que en 15 minutos permiten saber si la persona estuvo expuesta o no", explicó Astudilla. El especialista destacó además que la sífilis cuenta con un tratamiento efectivo, principalmente mediante la administración de penicilina.

Precisó que se trata de una infección bacteriana cuya principal vía de transmisión es sexual, aunque recordó que también puede existir transmisión de la persona gestante al bebé y, con mucha menor frecuencia, mediante otras vías como accidentes laborales.

Sífilis sin síntomas y la importancia del testeo

Uno de los principales riesgos es que una persona puede tener sífilis sin saberlo. "Puede dar síntomas en algunos momentos, pero después puede permanecer dormida o escondida y solamente la detectaría un análisis de laboratorio", explicó el infectólogo.

Por este motivo, Astudilla realizó una recomendación concreta: "Cualquier persona sexualmente activa debería tener un testeo aunque sea cada seis meses o, si tuvo alguna situación de riesgo, después de esa situación".

El especialista aclaró además que el riesgo no depende de tener o no una pareja estable. "Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, el factor de riesgo son las relaciones sexuales sin protección", señaló. En ese sentido, remarcó la importancia del preservativo, los testeos rutinarios, la consulta médica y la educación sexual.

Las complicaciones de no tratar la infección

El médico explicó que la sífilis atraviesa diferentes estadios y que inicialmente puede manifestarse mediante una úlcera, aunque posteriormente los síntomas pueden desaparecer mientras la infección permanece en el organismo.

"Si no se trata a tiempo, puede traer complicaciones severas para la persona", advirtió. En etapas avanzadas, la infección puede ocasionar daños a nivel cardíaco, cerebral y otros órganos.

Ante el incremento de casos, el infectólogo consideró necesario reforzar la prevención y la información. "Falta un poco de conciencia", sostuvo, y destacó que el diagnóstico temprano permite acceder rápidamente al tratamiento y evitar la progresión de la infección.